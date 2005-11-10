Inter, occhi su Jay Robinson del Monza. Può restare in prestito per sei mesi

L'Inter sta monitorando diversi giovani calciatori per il futuro. Uno di questi è Jay Robinson, attaccante del Monza che sta facendo molto bene nel suo primo spezzone di Serie A. È in prestito - secco - dal Southampton e ha una valutazione intorno ai dieci milioni di euro. Non è escluso che ci possa essere l'intenzione di sopravanzare i concorrenti cercando di trovare un accordo con il club inglese, salvo poi lasciarlo ancora in prestito per qualche mese, fino alla scadenza del prestito, in Brianza.

Impatto discreto

Robinson ha bruciato le tappe quando era nell'Academy dei Saints, tanto che nel 2022 giocava nell'Under 21 quando aveva solamente 15 anni. In Premier League 2 ha esordito nel 2024-25 con 7 gol e 2 assist, mentre l'anno successivo ha incominciato a saggiare il calcio professionistico militando in Championship, 26 partite e 2 gol in un club che voleva la promozione ma non è riuscito a raggiungerla.

Il grande salto

Il Monza è riuscito a prenderlo, ma non ha diritti sull'acquisto né sulla vendita, quindi probabilmente si limiterà ad avallare un eventuale acquisto, ma conservando la possibilità di tenerlo fino a fine stagione. Non sarà un problema per l'Inter, anche perché Robinson in questo momento non avrebbe una posizione tattica già delineata in un 3-5-2.