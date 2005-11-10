Bologna, un centrocampista per Palladino a gennaio: idee Cataldi e Bondo

Il Bologna pronto a ripartire. Con l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino, la formazione emiliana ha saputo rialzare la testa dopo un inizio in cui ha faticato molto. Nelle ultime cinque partite sono infatti arrivate quattro vittorie, tre delle quali consecutive e di prestigio come quella raccolta a San Siro per 4-2 contro il Milan. La classifica adesso sorride di più con un ottavo posto che rilancia le ambizioni degli emiliani.

Cataldi e Bondo nel mirino

La società intanto sta pianificando il ritorno sul mercato con l’intenzione di rinforzare la squadra. Il reparto che potrebbe vedere già un cambiamento con l’inizio della finestra invernale di trattative dovrebbe essere il centrocampo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i nomi che sarebbero sul taccuino dovrebbero essere quelli di Daniele Cataldi e Warren Bondo.

Ordonez difficile

Entrambi i giocatori hanno lavorato già con Palladino e conoscono i metodi del mister. Il centrocampista della Lazio andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e il club della capitale starebbe cercando di monetizzare da una sua partenza per non perderlo a zero. L’ex Monza invece adesso veste la maglia del Milan e anche lui dovrebbe essere in uscita a gennaio. Più difficile invece arrivare a Christian Ordonez del Parma.