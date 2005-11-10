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Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa

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Marco Conterio
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Marco Conterio
Oggi alle 13:02Podcast TMW
10.11.2026 13:02Podcast TMW
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Dopo un periodo da tregenda condito da sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette di campionato, il Sassuolo ha deciso di cambiare. Esonerato Alberto Aquilani, Roberto D'Aversa ha vinto la corsa con Francesco Calzona e con Vincenzo Montella. Sarà l'ex tecnico di Empoli e Torino la nuova guida neroverde e subito c'è un dubbio tattico. Perché il Sassuolo è diventato tale anche grazie al 4-3-3, suo eterno marchio di fabbrica. Solo che D'Aversa nelle ultime avventure, pur non essendo tecnico dogmatico sugli schemi, ha dato il meglio coi tre dietro... Lo farà anche in Emilia?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Il comunicato ufficiale del Sassuolo sull'esonero di Alberto Aquilani

Il dado è tratto in casa Sassuolo, la società neroverde ha deciso di esonerare Alberto Aquilani e ora la notizia è anche ufficiale. Si legge, nel comunicato ufficiale degli emiliani: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro". Poche righe, a concludere un'avventura iniziato sotto tutti altri auspici.

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