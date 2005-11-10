Potenza, Kirwan rinnova: contratto prolungato fino al 30 giugno 2029

Il Potenza blinda uno dei protagonisti della propria crescita e della conquista della Coppa Italia di Serie C. Niko Kirwan ha firmato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029, confermando il legame con il club rossoblù.

Potenza, ufficiale il rinnovo di Kirwan: il difensore firma fino al 2029

La società Potenza Calcio rende noto di aver definito il prolungamento contrattuale del difensore Niko Kirwan fino al 30 giugno 2029.

Arrivato nella seconda parte della stagione 2025/26, Niko si è da subito inserito all’interno delle impostazioni tattiche rossoblù, rivelandosi uno degli assoluti protagonisti della conquista della prima storica Coppa Italia di Serie C del Potenza Calcio. Nel corso dell’esperienza maturata con questa maglia, Niko ha collezionato 29 presenze, 2 reti e 1 assist tra Campionato, Coppa Italia di Serie C, Coppa Italia Frecciarossa e Playoff.

In merito a questo importante rinnovo, il Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari ha dichiarato: “La prosecuzione del percorso sportivo di Niko con la maglia del Potenza rappresenta il naturale riconoscimento del valore di un professionista che ho fortemente voluto nello sviluppo del nostro progetto tecnico. Nonostante il forte interesse manifestato da numerosi club di Serie C, in piena sintonia con la società, siamo riusciti ad assicurarci il suo prezioso apporto tecnico e umano anche per il futuro”.

Il club rinnova con soddisfazione la propria fiducia in Niko, augurandogli un proficuo prosieguo del suo percorso in rossoblù.