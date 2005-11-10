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Serie C, 14ª giornata: i big match del Girone C? Si, ma torna Ronaldinho in campo. La guida completa

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 09:04Serie C
13.11.2026 09:04Serie C
Fonti preferite
Cresce l'attesa per la sfida domenicale, che vedrà il brasiliano - oggi 46enne - tornare in campo undici anni dopo l'ultima volta
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Tra ribaltoni in panchina e volti nuovi, il campionato di Serie C è giunto alla 14ª giornata, che prenderà il via questa sera, e si concluderà poi come di consueto con i postici del lunedì sera, in attesa poi vengano recuperati i confronti di due delle tre U23.

GIRONE A
Unica U23 in campo, la Juve NG, che se la vedrà con una delle due sorprese del campionato, il Treviso. Testacoda tra Cittadella e Folgore Caratese.

GIRONE B
Non ci si può nascondere, i fari sono tutti catalizzati su un'unica gara, quella che riguarda Ravenna e Forlì. La bellezza di un derby? No, il ritorno di Ronaldinho in campo undici anni dopo l'ultima volta. Sono altissime le probabilità che il brasiliano - alla ricerca del 300° gol in carriera - parta titolare, ma chiaramente questo non è ancora dato saperlo. La certezza è che di sicuro scenderà in campo, per il suo esordio con il club romagnoli, di cui comunque è anche socio per quel che riguarda il livello societario.

GIRONE C
La classifica piange (per i campani), ma Catania-Salernitana rimane comunque un big match, fosse anche solo per la tradizione delle due piazze. Occhi puntati poi su Bari-Foggia, gara che potrà dire se i Galletti avranno ancora serie e concrete velleità di promozione diretta, per quanto poi il torneo sia ancora lungo.

Di seguito il programma completo:

SERIE C - 14ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 13 novembre
Ore 20.30 – Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi
Sabato 14 novembre
Ore 14.30 – Albinoleffe-Union Brescia
Ore 14.30 – Arzignano Valchiampo-Alcione
Ore 14.30 – Renate-Desenzano
Ore 17.30 – Carpi-Giana Erminio
Ore 17.30 – Lumezzane-Trento
Domenica 15 novembre
Ore 12.30 – Novara-Lecco
Ore 17:30 – Cittadella-Folgore Caratese
Ore 17:30 – Juventus Next Gen-Treviso
Ore 17:30 – Pergolettese-Pro Vercelli

Classifica: Cittadella 31, Union Brescia 28, Trento 27, Ospitaletto 22, Treviso 22, Arzignano Valchiampo 21, Lecco 20, Alcione 18, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Lumezzane 16, Pro Vercelli 16, Novara 13, Carpi 13, Desenzano 13, Giana Erminio 12, Juventus Next Gen 11, Renate 11, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 8

GIRONE B
Venerdì 13 novembre
Ore 20.30 – Latina-Campobasso
Sabato 14 novembre
Ore 14.30 – Reggiana-Livorno
Ore 14.30 – Vis Pesaro-Pianese
Ore 17.30 – Gubbio-Grosseto
Domenica 15 novembre
Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Ostiamare
Ore 14.30 – Pescara-Sambenedettese
Ore 14.30 – Spezia-Vado
Ore 17.30 – Ravenna-Forlì
Lunedì 16 novembre
Ore 20.45 – Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)
Mercoledì 25 novembre
Ore 18.00 – Atalanta U23-Pineto

Classifica: Spezia 35, Ravenna 29, Grosseto 23, Pescara 22, Torres 22, Guidonia Montecelio 20, Reggiana 20, Livorno 20, Campobasso 19, Atalanta U23 18, Perugia 17, Pineto 17, Vado 16, Latina 15, Forlì 15, Pianese 13, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 5

GIRONE C
Sabato 14 novembre
Ore 14.30 – Casarano-Picerno
Ore 17.30 – Bari-Foggia
Domenica 15 novembre
Ore 12.30 – Giugliano-Savoia
Ore 14.30 – Cavese-Crotone
Ore 14.30 – Potenza-Scafatese
Ore 14.30 – Salernitana-Catania
Ore 17.30 – Barletta-Altamura
Ore 17.30 – Cosenza-Casertana
Lunedì 16 novembre
Ore 20.30 – Sorrento-Monopoli
Mercoledì 26 novembre
Ore 14.30 – Audace Cerignola-Inter U23

Classifica: Potenza 32, Bari 23, Catania 22, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Sorrento 20, Audace Cerignola 20, Inter U23 20, Picerno 19, Cavese 16, Altamura 16, Giugliano 16, Casarano 15, Barletta 15, Salernitana 15, Foggia 15, Savoia 12, Cosenza 10, Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti

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