Inter, contatti preliminari per il contratto di Alessandro Bastoni. Scade a giugno 2028

Nei giorni scorsi ci sono stati contatti preliminari fra l'Inter e Alessandro Bastoni per il possibile rinnovo contrattuale. Il difensore centrale ha ventisette anni e può essere a uno degli ultimi contratti della carriera - forse non è ancora l'ultimo - dunque non ha intenzione di recedere dalla sua posizione contrattuale attuale, intorno ai 6 milioni di euro, anzi.

Scadenza 2028

L'accordo contrattuale che vige in questo momento non è poi molto lungo, anzi. Perché a gennaio ci sarà solamente un anno e mezzo per regolamentare la situazione, anche se Bastoni negli ultimi anni ha sempre detto di volere rimanere all'Inter e diventare una bandiera, anche quando c'erano squadre importanti come il Bayern Monaco a chiedere quale fosse la sua situazione. È evidente quindi che la volontà non sia cambiata e che non ci sia l'intenzione di cambiare a ogni costo, ma servirà una proposta all'altezza.

Nessun contatto con le big d'Europa

Se è vero che sono stati prospettati interessamenti, dall'altro lato non ci sono ancora colloqui intercorsi con squadre che potrebbero essere protagoniste nel prossimo futuro, come il Barcellona. È chiaro che più ci si avvicina alla scadenza, più il coltello dalla parte del manico è per il calciatore, comunque richiestissimo dalle big negli scorsi anni.