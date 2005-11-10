Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Niccolò Righi
Si è conclusa la quarta giornata di Women's Champions League. Nel big match delle 18 andato in scena allo Stadio Johan Cruijff le campionesse in carica del Barcellona hanno pareggiato 1-1 contro l'Arsenal. Londinesi in vantaggio nel primo tempo grazie al gol della norvegese Frida Leonhardsen-Maanum, pareggiato nella ripresa dall'altra norvegese, blaugrana, Caroline Graham Hansen. Nel posticipo delle 21, invece, vittoria del Benfica per 3-1 contro l'Austria Vienna, in dieci per gli ultimi 20 minuti a causa del rosso a Pal.
Programma e risultati della 4ª giornata di Women’s Champions League
Real Madrid-Paris FC 3-0
55’ Caruso, 65’ Beerensteyn, 81’ Caicedo
Hacken-Chelsea 0-0
Paris Saint-Germain-Bayern Monaco 1-2
29’ aut. Kiedrzynek (B), 40’ Buhl (B), 65’ [rig.] Dudek (P)
Roma-Servette 2-1
25’ Van Dooren (R), 34’ Pilgrim (R), 74’ [rig.] Marinelli (S)
Inter-Manchester City 1-4
24’ Bartoli (I), 33’ e 44’ Fujino (M), 56’ Casparij (M), 70’ Clinton (M)
OH Leuven-Koge 1-1
79' Conijnenberg (O), 82' Sorensen (K)
Juventus-Lione 0-6
31' e 35' Katoto, 40' Dumornay, 80' Yohannes, 85' Shrader, 90'+2 Renard
Barcellona-Arsenal 1-1
22' Leonhardsen-Maanum (A), 59' Hansen (B).
Benfica-Austria Vienna 3-1
5' Norton (B), 53' rig. Wenninger (A), 76' Moller (B), 90'+3 Raysla (B).
La classifica
Lione 10
Barcellona 9
Bayern Monaco 8
Chelsea 8
Arsenal 8
Manchester City 6
Real Madrid 6
Juventus 6
Benfica 6
Paris Saint-Germain 5
Koge 4
Roma 4
Inter 4
Real Madrid 3
Manchester City 3
Servette 3
Hacken 2
Paris FC 2
OH Leuven 2
Austria Vienna 1