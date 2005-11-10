Ravenna, Duca: "Ronaldinho è una leggenda, sarà una domenica speciale per tutti"

In casa Ravenna cresce l'attesa per il ritorno in campo di Ronaldinho, atteso domenica nel derby contro il Forlì. Tra i giocatori che avranno l'occasione di condividere il campo con il campione brasiliano c'è anche Edoardo Duca, centrocampista giallorosso, che ha raccontato al Corriere di Romagna le sensazioni dello spogliatoio in vista di un appuntamento speciale.

Ravenna è al centro dell'attenzione generale per l'arrivo di Ronaldinho. Qual è il clima nella squadra?



"Il clima è sempre positivo, Ronaldinho è una leggenda e un plus per tutti noi, sarà una bella domenica per tutti gli appassionati di calcio del mondo, secondo me noi non realizzeremo il tutto fino al momento in cui lo avremo di fianco in campo. Allo stesso tempo sappiamo cosa ci aspetta domenica e per cosa andremo a giocare".

Domenica, oltre alla giornata di Ronaldinho, sarà quella del derby romagnolo.



"Sarà una gara difficile, come tutte quelle del campionato di Serie C, a maggior ragione essendo un derby. Noi siamo convinti dei nostri mezzi e ci faremo trovare pronti. Poi sarà il campo a parlare".