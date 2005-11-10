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Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate

autore
Luca Di Leonardo
Oggi alle 08:30Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
13.11.2026 08:30Fantacalcio
Fonti preferite
I cinque migliori attaccanti al fantacalcio dopo 11 giornate
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco i 5 migliori attaccanti per fantamedia dopo 11 giornate.

1 - Varela: 10 presenze - fantamedia 9.60 - media voto 6.85 - 9 gol - 1 assist - 1 ammonizione

2 - Malen: 10 presenze - fantamedia 9.05 - media voto 6.60 - 8 gol - 2 assist - 2 ammonizioni

3 - Raimondo: 10 presenze - fantamedia 8.80 - media voto 6.55 - 8 gol - 3 ammonizioni

4 - Lautaro Martinez: 5 presenze - fantamedia 8.80 - media voto 6.60 - 4 gol - 2 ammonizioni

5 - Thuram: 10 presenze- fantamedia 8.65 - media voto 6.70 - 6 gol - 2 assist - 1 ammonizione

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