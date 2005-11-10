Sampdoria, Henderson sogna di chiudere la carriera in blucerchiato: pronto il rinnovo

Liam Henderson ha trovato a Genova qualcosa che va oltre il calcio: un ambiente in cui mettere radici e una maglia che sente sempre più sua. Il centrocampista scozzese, arrivato alla Sampdoria nell'agosto 2025, non ha mai nascosto il proprio legame con il club. Un sentimento che arriva anche dalla famiglia: il padre Nicky è tifoso blucerchiato dai tempi in cui Graeme Souness vestiva la maglia della Samp, tra il 1984 e il 1986.

La fascia di capitano ha rafforzato ulteriormente questo legame. "Indossarla è la cosa di cui sono più orgoglioso nella mia carriera", ha dichiarato Henderson dopo la partita con l'Entella. A 30 anni, dopo le esperienze con Bari, Verona, Empoli, Lecce e Palermo, lo scozzese vorrebbe continuare a Genova, dove sta crescendo anche il figlio, nato lo scorso anno.

Il contratto attuale scade nel giugno 2027, ma un'opzione può prolungarlo automaticamente fino al 2028: scatterà se Henderson giocherà almeno il 66% delle partite disponibili in questa stagione. In estate il giocatore aveva già manifestato alla società la volontà di restare e il club si era mostrato disponibile a discutere un rinnovo più strutturato, indipendente dalla clausola. I contatti, però, si sono fermati a un primo confronto, anche a causa delle difficoltà vissute dalla Samp a inizio stagione.

Con la squadra in ripresa dopo l'arrivo di D'Angelo, potrebbe essere arrivato il momento di riaprire il discorso. La volontà del capitano è chiara: proseguire in blucerchiato e, se possibile, chiudere proprio a Genova la propria carriera.