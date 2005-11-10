Donnarumma, il problema sono sempre i piedi: Mancini può davvero pensare di cambiarlo?

Un errore grave: non il primo e, c'è da metterlo in conto, probabilmente nemmeno l'ultimo. Gianluigi Donnarumma ha rischiato di compromettere la serata dell'Italia contro la Francia, con un rinvio sbagliato che ha spalancato a Olise la strada verso la porta azzurra. Non è una novità: il capitano della Nazionale è uno dei migliori portieri al mondo, ma con il pallone tra i piedi ha da sempre dei limiti. Mancini, a fine gara, non ha cercato giustificazioni: "Sono errori che non dovrebbero accadere". Giusto. Ma la domanda, in vista del Belgio e soprattutto del futuro, è un'altra: Roberto Mancini può davvero pensare di cambiare portiere? La risposta, almeno per chi scrive, è un no abbastanza categorico.

Da Pescara al Real Madrid, tutti gli errori di Donnarumma con i piedi

Il problema, del resto, accompagna Donnarumma da quasi dieci anni. Nell'aprile 2017, ancora con la maglia del Milan, mancò il controllo su un retropassaggio di Paletta contro il Pescara, causando un'autorete. Nel marzo 2019, contro la Sampdoria, regalò il pallone a Defrel dopo appena 33 secondi, spianando la strada al gol decisivo. Nel marzo 2022, con il Psg, il pasticcio sotto pressione di Benzema diede il via alla rimonta del Real Madrid in Champions League, anche se in quell'occasione il contatto con l'attaccante francese fece discutere. Tre mesi dopo, nella pesante sconfitta per 5-2 contro la Germania, un altro passaggio sbagliato favorì Werner. Nel novembre 2023, ancora con il Psg, un rinvio maldestro consentì a Minamino di segnare per il Monaco. E ad aprile di quest'anno, con il Manchester City, un'esitazione sul pallone ha permesso ad Havertz di segnare per l'Arsenal. Una casistica abbastanza ampia per concludere che no, non si tratta di episodi isolati.

Il punto, però, è un altro. Donnarumma resta il miglior portiere italiano, e rinunciarvi per questi errori sarebbe una scelta difficilmente comprensibile. Carnesecchi e Vicario sono alternative di ottimo livello, ma nessuno dei due offre oggi garanzie complessive superiori a quelle del capitano azzurro. Gigio ha dimostrato ripetutamente di essere decisivo tra i pali, ha esperienza internazionale e una personalità che in Nazionale conta parecchio. Chiedergli di migliorare nella gestione del pallone è legittimo, pretendere che diventi un portiere diverso a 27 anni lo è molto meno. Semmai, Mancini deve trovare il modo di limitare le situazioni in cui Donnarumma viene chiamato a prendersi rischi inutili in costruzione. Soprattutto, deve valutare il rendimento complessivo del suo numero uno, senza farsi condizionare dall'ultimo errore. Perché il problema dei piedi esiste, eccome. Ma non è un motivo sufficiente per cambiare il portiere - e il capitano - dell'Italia.