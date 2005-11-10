Ronaldinho ha giocato una volta in Romagna. E ha perso. Ceccarelli: "Il mio Cesena lo ha fermato"

Manca sempre meno per il ritorno in campo di Ronaldinho, che domenica alle 17.30 scenderà in campo con la maglia del Ravenna nel derby con il Forlì. Per il fenomeno brasiliano sarà la seconda partita in Romagna: l'unico precedente risale alla stagione 2010/11 quando Ronaldinho vestiva la maglia del Milan. E in quell'occasione arrivò una sconfitta per i rossoneri, con il Cesena capace di imporsi 2-0. A raccontare quell'impresa è Luca Ceccarelli, ex Cesena, intervistato dal Corriere di Romagna: "È stato come vincere la Coppa del Mondo. Sono nato a Cesena, cresciuto nel Cesena. Ho fatto il raccattapalle allo stadio, vedendo i campioni correre su quel prato verde: Hubner, Dolcetti, Scarafoni, Agostini. Il mio sogno è sempre stato quello di portare la mia città in Serie A. Eravamo un gruppo perfetto, allenato benissimo. Non avevamo nulla da perdere. Spensierati e senza paura. Infatti, è andata bene. Abbiamo meritato la vittoria, giocando meglio e facendo vedere che in A potevamo starci".

Ronaldinho che tornerà in Romagna, per la seconda volta in carriera da giocatore proprio domenica. Voi, la prima volta, siete riusciti ad annullarlo (solo un tiro di punta respinto da Antonioli a inizio gara). Come?

"Non si doveva girare e io non mi dovevo far puntare. Per questo ho adottato un atteggiamento molto aggressivo. Tutta la squadra ha aggredito forte, in avanti, costantemente, senza paura. Sapevamo che Ronaldinho non curava la fase difensiva e io mi inserivo molto da dietro, quindi volevo essere il più preciso possibile nei cross per non farli ripartire".

Cosa le resta di quella sera?

"Di fisico, la maglia di Ronaldinho. A fine primo tempo, prima di entrare negli spogliatoi, l'ho chiamato e ho chiesto la sua maglietta. Ricordo una perfezione quel momento, Dinho mi guarda, e mi dice: "E la tua non me la dai?". Gliel'ho data. Un vero campione".

Lei che ha condiviso il campo e la casacca con lui, come vede questo ritorno?

"Credo sia una mossa di marketing. In Serie C la qualità è minore ma tutti i giocatori corrono forte. La classe, ecco, quella non invecchia mai. Quando scendi in campo sparisce tutto intorno a te, anche l'età, rimane solo il prato verde. Un campione come lui vorrà dimostrare di poter ancora giocare, sarà difficile portargli via la palla dai piedi. Sarà un derby unico"