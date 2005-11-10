Anche la Juventus si inserisce nella corsa per Varela: concorrenza al Napoli, il punto

La Juventus si è inserita con decisione nella corsa per Gustavo Varela: lo riporta Tuttosport spiegando che i bianconeri vogliono dire la loro per il giovane attaccante portoghese del Monza che piace anche al Napoli e a diversi top club europei come Arsenal, Tottenham e Barcellona.

Operazione difficile a gennaio

L'operazione per gennaio appare complessa poiché il club brianzolo intende trattenerlo per la salvezza e valuta il cartellino tra i 30 e i 35 milioni di euro in vista della sessione estiva. Il fattore chiave per il futuro del giocatore sarà la qualità del progetto sportivo proposto, secondo il quotidiano. Nel frattempo, l'attaccante resta concentrato unicamente sul Monza e sulla Nazionale portoghese.

Gli altri nomi

La dirigenza bianconera, guidata da Carnevali, per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti monitora anche profili italiani come Gianluca Scamacca e Antonio Raimondo, pur essendo piste difficili per la sessione invernale. Per un innesto immediato nel ruolo di centravanti si profila invece un ballottaggio tra Folarin Balogun del Monaco e Alexander Sørloth dell'Atletico Madrid, quest'ultimo particolarmente gradito al tecnico. La Juventus si sta muovendo per anticipare la concorrenza e definire le strategie future, mentre il Monza osserva l'evoluzione dell'interesse crescente attorno al suo gioiello.