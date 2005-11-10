Martorelli su Tresoldi: “Si è presentato alla grande, se il Milan è disposto a spendere…"

Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, dove ha parlato del grande avvio del Frosinone e delle prospettive di mercato del Napoli e del Milan. Queste le sue parole rilasciate nel corso della trasmissione Maracana.

Il Frosinone che risposte ha dato fino a questo momento in campionato?

"Il capolavoro di Castagnini e Alvini è iniziato con la vittoria della scorsa Serie B con una squadra che veniva dalla macerie dell'anno precedente. Nessuno avrebbe puntato un euro sulla loro promozione. Invece hanno giocato un ottimo calcio e hanno valorizzato tanti giocatori. Oltre a Kvernadze, Raimondo e Ghedjemis ne sono cresciuti tanti. Castagnini e Alvini vanno confermati perché sono gli artefici di ciò che si è fatto".

Cardinale pare che voglia investire ancora per il Milan nella sessione del mercato invernale. Tresoldi dal Brugge potrebbe essere un colpo all'altezza?

"L'impatto che ha avuto Malen a Roma lo scorso Gennaio fa capire quanto un attaccante bravo possa elevare tutto l'insieme di una squadra. La bravura della società e degli operatori sta nello scouting, è lì che non bisogna sbagliare. Certo, poi a Gennaio giocatori importanti si spostano difficilmente. Tante volte però si può sempre migliorare con le giuste operazioni. Tresoldi comunque si è presentato alla grande ai tifosi italiani, segnando tre gol all'Inter. Ha una potenzialità enorme e se la società è disposta a spendere molti milioni questa operazione può andare in porto. Lui e Endrick, che era stato accostato precedentemente, hanno caratteristiche molto diverse. Ora devi capire su che tipo di profilo puntare".

Manna ieri ha detto che interverrà a a Gennaio. Quali sono le priorità per gli azzurri sul mercato?

"Il problema è che il Napoli non ha fatto mercato in Estate, ora dovrà intervenire in numerosi ruoli. Non so quanto potrà cambiare a Gennaio, ma almeno in vista della prossima Estate dovrà ringiovanire molto. È una situazione molto seria e complicata, fra le top della Serie A è quella che dovrà rivoluzionare di più".