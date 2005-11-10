Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United

Il Manchester United cambia. Ancora. Il grande buco nero delle panchine internazionali è pronto: da Michael Carrick a Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino utilizza così la clausola rescissoria nel contratto con gli Stati Uniti (con cui ha appena rinnovato...) per sposare così la causa dei Red Devils, provandoli prima a risollevarli dalla zona retrocessione per poi puntare a un progetto più lungo. Ci riuscirà? Probabilmente sì...

Vi spieghiamo tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Tutti gli uomini del dopo Sir Alex Ferguson al Manchester United

L'era post-Sir Alex Ferguson al Manchester United si è aperta nel 2013 con la breve e tormentata gestione di David Moyes, presto sostituito ad interim da Ryan Giggs.Il testimone è passato poi al pragmatismo internazionale di Louis van Gaal e alla pesante eredità vincente di José Mourinho, l'allenatore più longevo e titolato di questo ciclo.La panchina è stata successivamente affidata all'idolo di casa Ole Gunnar Solskjaer prima delle brevi parentesi di transizione curate da Michael Carrick e Ralf Rangnick. Con Erik ten Hag il club ha sollevato altri trofei domestici, ma la guida è scivolata rapidamente nelle mani di Ruben Amorim e nei passaggi tecnici temporanei di Ruud van Nistelrooy e Darren Fletcher.La ricostruzione tecnica è stata infine affidata nuovamente a Michael Carrick, richiamato in panchina per restituire stabilità e ambizione ai Red Devils