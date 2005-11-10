Roma, per gennaio si sogna in grande: Endrick e Lookman nel mirino

L’ottimo avvio di stagione ha acceso l’entusiasmo in casa Roma, ma la sosta per le nazionali è già un’occasione per programmare il futuro. In questi giorni sono previsti diversi confronti tra il DS D’Amico e Gian Piero Gasperini per individuare le strategie di mercato e migliorare una squadra che finora ha mostrato pochissimi difetti. La priorità del tecnico è chiara: allungare le rotazioni, soprattutto in attacco. Tra i nomi che potrebbero scaldarsi nelle prossime settimane ci sono quelli di Endrick e Ademola Lookman.

Roma, caccia all’attaccante: la situazione Endrick

Il brasiliano del Real Madrid conosce già lo Stadio Olimpico: lo scorso 14 ottobre, entrando dalla panchina, ha cambiato volto alla partita, contribuendo alla clamorosa rimonta dei Blancos. Una prestazione superlativa che ha rafforzato l’interesse della Roma, intenzionata a provarci per portarlo in giallorosso a gennaio.

José Mourinho ha smentito più volte una sua possibile partenza, ma non ha fatto i conti con la volontà del giocatore. Endrick vuole trovare maggiore spazio e sentirsi protagonista. Il Real Madrid starebbe dunque valutando la possibilità di lasciarlo partire in prestito: una soluzione che attirerebbe inevitabilmente diverse pretendenti, pronte a puntare sul talento brasiliano anche solo per sei mesi. Per battere la concorrenza, la Roma dovrà trovare il modo giusto per convincere sia il giocatore sia Florentino Perez.

Roma, caccia all’attaccante: la situazione Lookman

Diversa la situazione di Lookman. Il nigeriano non ha problemi di minutaggio all’Atletico Madrid, ma finora ha faticato a trovare continuità sotto porta: appena due gol nelle 15 partite disputate tra campionato e Champions League. Lookman sarebbe disposto a ritrovare Gasperini, l’allenatore che ne ha definitivamente consacrato il talento ai tempi dell’Atalanta, ma l’operazione presenta diversi ostacoli. Il primo è rappresentato dall’ingaggio, pari a 6,5 milioni di euro a stagione. A questo si aggiunge la posizione dell’Atletico Madrid, che difficilmente vorrà privarsene a gennaio senza avere prima individuato un sostituto all’altezza, soprattutto in una finestra di mercato tradizionalmente complicata.