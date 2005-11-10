Francia, Rabiot: "L'Italia è stata brava. Nessun problema con Mbappé, non poteva giocare"

Il centrocampista del Milan e della Francia Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta contro la Francia: "Secondo me abbiamo fatto un grande primo tempo dove la partita poteva essere anche 3-0 per noi. L'Italia ha segnato al primo tiro. Nel secondo meno bene, l'Italia ha messo intensità e cattiveria. Sono stati bravi a sfruttare quello che abbiamo lasciato".

Si parla di problemi nello spogliatoio con Mbappé?

"No. Tutto bene con Kylian. Ha sentito qualcosa due giorni fa e quindi non poteva giocare. Tutto bene con lui, vedremo se potrà giocare domenica. A volte si dicono delle cose un po' per destabilizzare la squadra sia in Francia che in Italia ma noi siamo una squadra serena. Poi l'Italia è stata brava".