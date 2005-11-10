Merkaj sulle difficoltà del Vicenza: "Lavoriamo su mentalità e carattere ma credo nella squadra"
Niccolò Righi
Ospite del podcast 'E' solo calcio', l'attaccante del Vicenza Silvio Merkaj ha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti sul momento assai complesso della squadra biancorossa. Queste le sue parole riportate da Trivenetogoal.it: "Stiamo vivendo il periodo con la consapevolezza che si sta sbagliando qualcosa e l’unico modo è di lavorare ogni giorno e di essere tutti uniti. La conferenza di Zamuner conferma che siamo un’unica cosa, l’importante è lavorare e riprendersi a livello mentale. Cosa bisogna sistemare? La mentalità, il carattere. Perché se si rientra in campo dopo l’intervallo e si subisce gol significa che c’è qualcosa che non va. Si deve lavorare sotto l’aspetto della mentalità e carattere, una squadra forte si vede anche da questo e si può supplire alle mancanze tecniche. Quando sono venuto qui credevo, e ci credo ancora, che si può fare qualcosa di importante, però dobbiamo dimostrarlo".
Si aspettava un Vicenza più forte?
"Se mi metto dalla parte dei tifosi e vedo i risultati sarei d’accordo con loro nel dire che il livello della squadra è basso, però posso dire di aver passato momenti più difficili di questo e so come si esce. La squadra non ha dimostrato il proprio valore, però sono fiducioso e credo nel suo potenziale perché ci sono giocatori importanti. Mancano spensieratezza e coraggio? È normale essere altalenanti per questo momento che stiamo affrontando. Due anni fa a dicembre con il Sudtirol avevamo 16 punti, poi siamo arrivati ad un passo dei playoff".
Com'è andata la trattativa che ti ha portato al Vicenza?
"E' stata lunga ma non è dipeso da me, da parte del Sudtirol, la richiesta non era bassa anche se io ero in scadenza e si è temporeggiato anche per questo".