13 novembre 2017, l'Italia è fuori dal Mondiale di Russia 2018. Non sarà l'ultimo

Il 13 novembre del 2017, a San Siro, l'Italia affronta la Svezia per il ritorno dei playoff delle qualificazioni Mondiali di Russia 2018. Si parte dall'uno a zero della Friend Arena, con il gol di Johansson a scavare il solco che pone in posizione di difficoltà gli azzurri di Gian Piero Ventura. E in effetti si vede che lo psicodramma sembra pronto a diventare realtà.

Fuori dal Mondiale

Tante le occasioni che capitano, ma quasi tutte in potenza, con Olsen che di fatto fa una sola parata - a pochi minuti dalla fine - a El Shaarawy, Granqvist invece fa gli straordinari su Parolo e Immobile. Finisce zero a zero e l'Italia saluta Russia 2018. Capitan Buffon, all'ultima partita della sua carriera in Nazionale, commenta così. "Dispiace non per me ma per il movimento calcistico, perché abbiamo fallito qualcosa. Anche a livello sociale poteva essere importante questo Mondiale. Questo è l'unico rammarico che ho, non certo quello di finire. Il tempo passa ed è tiranno. Dispiace che l'ultima partita ufficiale sia coincisa con una mancata qualificazione mondiale.

ITALIA-SVEZIA 0-0

Italia (3-5-2)

Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva (75' Bernardeschi), Parolo, Jorginho, Florenzi, Darmian (54' El Shaarawy); Immobile, Gabbiadini (54' Belotti).

Ct: Ventura

Svezia (4-4-2)

Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson (72' Rohden), Larsson, Johansson (19' Svensson), Forsberg; Toivonen (54' Thelin), Berg.

Ct. Andersson