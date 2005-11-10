Dammi il 5! Il meglio del turno di Serie C da seguire in cinque grandi confronti

Un weekend senza calcio per la sosta delle Nazionali? Assolutamente no. La Serie C sarà in campo per una quattro giorni di calcio, con la 14ª giornata del campionato che prenderà il via venerdì e si concluderà poi nella serata di lunedì (CLICCA QUI per leggere il programma completo del turno).

Trenta gare in tutto, dieci per girone, e tutte molto interessanti, da seguire anche attraverso i nostri live match, ma andiamo a vedere ora le cinque che - per i più svariati motivi - possono rubare maggiormente la scena alle altre.

Le partite scelte da TuttoMercatoWeb.com

GIRONE A

Cittadella-Folgore Caratese: prima contro ultima, un avvio di stagione totalmente differente per le due formazioni. La capolista Cittadella, però, deve ritrovare quello smalto leggermente perso in alcune delle ultime giornate, che hanno mostrato alti e bassi, e l'occasione - affrontando il fanalino di coda della graduatoria - è più che mai ghiotta: riprendere una scia di vittorie è possibile? In teoria sì, ma la neo promossa lombarda, club all'avanguardia per strutture, ha ritrovato entusiasmo dopo il pareggio con il Carpi centrato in nove uomini. La gara si giocherà domenica 15 novembre alle 17.30

GIRONE B

Reggiana-Livorno: una gara, quella giocata il 15 agosto in Coppa Italia Serie C, che entrambe le formazioni hanno rischiato di perdere a tavolino, ora un nuovo scontro, cui prestare maggiore attenzione nello schierare i calciatori. Battute a parte, squadre a pari punti e dalla forte vocazione offensiva, con parecchie gare terminate con diversi gol siglati: lo spettacolo sembra assicurato, peccato non vedere il pubblico ospite al "Mapei". Sarebbe stato un bello spettacolo anche sugli spalti, in questa sorta di derby, che si giocherà sabato 14 novembre alle 14.30.

Pescara-Sambenedettese: il match si giocherà domenica 15 novembre alle 14.30 ha radici più sentimentali che calcistiche. Le due formazioni arrivano da momenti opposti, con i padroni di casa in netta ripresa e gli ospiti che devono uscire dalle sabbie mobili dei bassifondi della graduatoria, ma il quarantunesimo incontro ufficiale tra i due club sarà comunque storia. Una classica del calcio italiano, che appassiona sin dai primi anni '30 del secolo scorso.

GIRONE C

Bari-Foggia: sabato 14 novembre alle ore 17.30 torna, cinque anni dopo dall'ultimo confronto ufficiale, il sentito derby pugliese. Se da un lato i Galletti hanno l'obbligo di vincere per evitare la fuga del Potenza, ora in vetta, dall'altro i Satanelli devono risollevarsi dalla crisi, e Gaetano Auteri deve portare a casa punti per evitare che la panchina inizi a traballare; tra l'altro, ex di turno, il trainer ha guidato il Bari nella stagione 2020/2021, dove fu anche esonerato e poi richiamato, per concludere l'avventura con una cocente ko ai playoff contro la Feralpisalò. Non solo, da segnalare che i biancorossi, tra le mura amiche del 'San Nicola', hanno subito una sola rete.

Salernitana-Catania: un classico del calcio meridionale, che richiama i fasti passati. I rossazzurri hanno uno dei reparti offensivi più prolifici del girone (26 gol segnati in 13 gare, meglio ha fatto solo il Potenza), e arrivano da un periodo più sereno dell'inizio, mentre i granata sono nel completo caos e obbligati a guardarsi alle spalle: se non arriverà una reazione di orgoglio, le problematiche potrebbero aumentare.

GARA BONUS

Ravenna-Forlì: facciamo un'eccezione per questo turno, aggiungendo una gara, quella del 'Benelli' che si giocherà domenica 15 novembre alle ore 17.30. Undici anni dopo l'ultima volta, Ronaldinho torna in campo, vestendo la maglia del Ravenna alla ricerca del 300° gol in carriera. Può bastare questo per seguirla?