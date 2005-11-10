De Bruyne rappresenta proprio il tipo di operazione che il Napoli non dovrà più ripetere

Kevin De Bruyne non perde occasione per far sapere che l'avventura a Napoli non lo soddisfa fino in fondo. Al termine della scorsa stagione il centrocampista belga, dopo il cambio di allenatore, ha puntato il dito contro Antonio Conte per un primo anno alle falde del Vesuvio che non è andato come avrebbe voluto non solo a causa dell'infortunio: "Il mister ha un'idea di calcio molto diversa dalla mia, troppo difensiva. Per rimanere voglio garanzie sullo stile di gioco", diceva lo scorso 30 maggio. Al suo posto è arrivato Massimiliano Allegri e forse anche da quest'ultimo non ha ricevuto grosse rassicurazioni dato che la sua partenza già a gennaio appare una possibilità concreta. Dove? In Eredivisie. Nei Paesi Bassi soprattutto per assecondare i voleri famigliari: "Vogliamo vivere qui nel Limburgo - le parole della moglie rilanciate in queste ore dal quotidiano belga 'Voetbal' -. Prima è, meglio è. Kevin vive un’esistenza molto chiusa a Napoli. Non è molto divertente per lui. Non possiamo fare nulla insieme come famiglia in città", ha detto. E ancora: "A un certo punto, il calcio non è più la priorità. Hai raggiunto tutto, hai fatto tutto. Perché allora vorresti ancora stravolgere la vita dei tuoi figli?"

PSV ipotesi per gennaio

Anche da queste dichiarazioni trapela una volta di più una sensazione di malessere. De Bruyne a Napoli conferma di essere un ottimo giocatore, ma tutt'altro che un leader. Piuttosto un giocatore che guarda dall'alto verso il basso le difficoltà di una squadra in cui non si riconosce. "Futuro al PSV? Vedremo cosa accadrà", s'è limitato dopo la vittoria di ieri col Belgio. E la sensazione a pochi mesi dalla scadenza del contratto è che anche il Napoli, a questo punto, possa accelerare la sua partenza.

Perché questa non è un'operazione da Napoli

Ma cosa resta di De Bruyne a Napoli oggi? Poco, veramente poco. E l'impressione è che questo tipo di affare sia esattamente ciò che il Napoli non deve fare. Che quasi mai De Laurentiis ha fatto, anche se a un certo punto tra KDB e Lukaku ha forse perso il bandolo della matassa. Ha smarrito la reale dimensione di un club che non può prescindere dagli investimenti e anche dalle buone cessioni.

Il Napoli ha speso 15-20 milioni di euro netti per assicurarsi un giocatore che già in partenza si sapeva sarebbe stato solo una spesa. Ma più di questo, ha accolto un giocatore che ha vissuto il club partenopeo come un fine carriera. Un passo indietro. Che quando è in giornata fa la differenza, ma poi sparisce nelle difficoltà di una squadra che oggi fatica ad esser gruppo anche perché oggi si ritrova in rosa troppi giocatori che - proprio come De Bruyne - vivono il Napoli come un peso più che come una opportunità.