Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

De Bruyne rappresenta proprio il tipo di operazione che il Napoli non dovrà più ripetere

TMW
Raimondo De Magistris
autore
Raimondo De Magistris
Oggi alle 11:15Serie A
13.11.2026 11:15Serie A
Fonti preferite
Il centrocampista belga accostato al PSV Eindhoven ieri non ha smentito un suo addio a gennaio: "Vedremo, ora non è il momento"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Kevin De Bruyne non perde occasione per far sapere che l'avventura a Napoli non lo soddisfa fino in fondo. Al termine della scorsa stagione il centrocampista belga, dopo il cambio di allenatore, ha puntato il dito contro Antonio Conte per un primo anno alle falde del Vesuvio che non è andato come avrebbe voluto non solo a causa dell'infortunio: "Il mister ha un'idea di calcio molto diversa dalla mia, troppo difensiva. Per rimanere voglio garanzie sullo stile di gioco", diceva lo scorso 30 maggio. Al suo posto è arrivato Massimiliano Allegri e forse anche da quest'ultimo non ha ricevuto grosse rassicurazioni dato che la sua partenza già a gennaio appare una possibilità concreta. Dove? In Eredivisie. Nei Paesi Bassi soprattutto per assecondare i voleri famigliari: "Vogliamo vivere qui nel Limburgo - le parole della moglie rilanciate in queste ore dal quotidiano belga 'Voetbal' -. Prima è, meglio è. Kevin vive un’esistenza molto chiusa a Napoli. Non è molto divertente per lui. Non possiamo fare nulla insieme come famiglia in città", ha detto. E ancora: "A un certo punto, il calcio non è più la priorità. Hai raggiunto tutto, hai fatto tutto. Perché allora vorresti ancora stravolgere la vita dei tuoi figli?"

PSV ipotesi per gennaio

Anche da queste dichiarazioni trapela una volta di più una sensazione di malessere. De Bruyne a Napoli conferma di essere un ottimo giocatore, ma tutt'altro che un leader. Piuttosto un giocatore che guarda dall'alto verso il basso le difficoltà di una squadra in cui non si riconosce. "Futuro al PSV? Vedremo cosa accadrà", s'è limitato dopo la vittoria di ieri col Belgio. E la sensazione a pochi mesi dalla scadenza del contratto è che anche il Napoli, a questo punto, possa accelerare la sua partenza.

Perché questa non è un'operazione da Napoli

Ma cosa resta di De Bruyne a Napoli oggi? Poco, veramente poco. E l'impressione è che questo tipo di affare sia esattamente ciò che il Napoli non deve fare. Che quasi mai De Laurentiis ha fatto, anche se a un certo punto tra KDB e Lukaku ha forse perso il bandolo della matassa. Ha smarrito la reale dimensione di un club che non può prescindere dagli investimenti e anche dalle buone cessioni.

Il Napoli ha speso 15-20 milioni di euro netti per assicurarsi un giocatore che già in partenza si sapeva sarebbe stato solo una spesa. Ma più di questo, ha accolto un giocatore che ha vissuto il club partenopeo come un fine carriera. Un passo indietro. Che quando è in giornata fa la differenza, ma poi sparisce nelle difficoltà di una squadra che oggi fatica ad esser gruppo anche perché oggi si ritrova in rosa troppi giocatori che - proprio come De Bruyne - vivono il Napoli come un peso più che come una opportunità.

Articoli correlati

Immagine news 1
Le parole di De Bruyne: "Non mi sono sentito molto bene nelle ultime settimane. Non ero al top"
Immagine news 2
De Bruyne ha casa a 45' da Eindhoven. La moglie diceva: "Vogliamo tornare nel Limburgo"
Immagine news 3
Napoli, respinto l'assalto del PSV per De Bruyne: per il club il belga è incedibile

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
12:07 Serie A
Condò: "Francia leziosa e ridondante. Dopo l'1-0 è stata una sinfonia: Verdi, non Debussy"
Immagine news 2
12:06 Serie ATMW
TMWCommisso e i risultati negativi economici e sportivi dei suoi manager Paratici e Ferrari
Immagine news 3
12:00 Serie ATMW
TMWCardinale e un problema da risolvere in tutti i modi. Anche spendendo 130 milioni
Immagine news 4
11:56 Serie A
"Affondati", "Primo intoppo per Zidane": la stampa francese amara sul 3-1 dall'Italia
Immagine news 5
11:52 Serie A
Malagò e l'Italia: "Che emozione! Questi ragazzi hanno ridato entusiasmo, bravo Mancini"
Immagine news 6
11:45 Serie A
Roma, nuova idea per l'attacco dalla Premier League: apprezzato il profilo di Kevin
Immagine news 7
11:37 Serie A
"Ci libereremo di te". Minacce e chiamate notturne a Lotito: 22 persone a processo
Immagine news 8
11:30 Serie A
Belgio-Italia, designato l'arbitro: fischia il norvegese Eskas. Un precedente con gli azzurri
Immagine editoriale di Luca Calamai
Mancini ci ha restituito l'Italia. L'Inter si gode Pio ma rimpiange Frattesi. Cambiaghi diventerà un uomo mercato. Fiorentina e l'autogol Kayode
Primo piano
Immagine top news n.0 Cardinale e un problema da risolvere in tutti i modi. Anche spendendo 130 milioni
Immagine top news n.1 Torna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta
Immagine top news n.2 De Bruyne rappresenta proprio il tipo di operazione che il Napoli non dovrà più ripetere
Immagine top news n.3 Donnarumma, il problema sono sempre i piedi: Mancini può davvero pensare di cambiarlo?
Immagine top news n.4 Fiorentina, a gennaio non solo un centrocampista. Arriverà anche un esterno sinistro: la situazione
Immagine top news n.5 Anche la Juventus si inserisce nella corsa per Varela: concorrenza al Napoli, il punto
Immagine top news n.6 Inter, contatti preliminari per il contratto di Alessandro Bastoni. Scade a giugno 2028
Immagine top news n.7 Inter, occhi su Jay Robinson del Monza. Può restare in prestito per sei mesi
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.2 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.4 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Schwoch: "Napoli, ora serve un attaccante e ringiovanire la rosa"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, quale le priorità del mercato di Manna secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Martorelli su Tresoldi: “Si è presentato alla grande, se il Milan è disposto a spendere…"
Serie A
Immagine box news Serie A Condò: "Francia leziosa e ridondante. Dopo l'1-0 è stata una sinfonia: Verdi, non Debussy"
Immagine box news Serie A Commisso e i risultati negativi economici e sportivi dei suoi manager Paratici e Ferrari
Immagine box news Serie A Cardinale e un problema da risolvere in tutti i modi. Anche spendendo 130 milioni
Immagine box news Serie A "Affondati", "Primo intoppo per Zidane": la stampa francese amara sul 3-1 dall'Italia
Immagine box news Serie A Malagò e l'Italia: "Che emozione! Questi ragazzi hanno ridato entusiasmo, bravo Mancini"
Immagine box news Serie A Roma, nuova idea per l'attacco dalla Premier League: apprezzato il profilo di Kevin
Serie B
Immagine box news Serie B Cesena, Pagano si racconta: "Voglio tornare in Serie A e spero di riuscirci con questa maglia"
Immagine box news Serie B Sampdoria, Henderson sogna di chiudere la carriera in blucerchiato: pronto il rinnovo
Immagine box news Serie B Virtus Entella, Chiappella incassa la fiducia della società: avanti insieme nonostante la crisi
Immagine box news Serie B Palermo, Peda: “Concentrati su noi stessi. Non pensiamo agli altri”
Immagine box news Serie B Carrarese, Parlanti assicura: "Sosta arrivata nel momento giusto, ritroveremo tranquillità"
Immagine box news Serie B Merkaj sulle difficoltà del Vicenza: "Lavoriamo su mentalità e carattere ma credo nella squadra"
Serie C
Immagine box news Serie C Ronaldinho torna in campo, Mandorlini svela: "Entrerà nel secondo tempo e si metterà lì davanti"
Immagine box news Serie C Evacuo su Ronaldinho: "A 46 anni sarà una sorpresa, la classe non invecchia mai"
Immagine box news Serie C Dammi il 5! Il meglio del turno di Serie C da seguire in cinque grandi confronti
Immagine box news Serie C Torna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta
Immagine box news Serie C Ronaldinho arriva in Romagna e riparte lunedì: ecco dove alloggerà il campione brasiliano
Immagine box news Serie C Potenza, Kirwan rinnova: contratto prolungato fino al 30 giugno 2029
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione ne fa 6 alla Juve in Women's Champions League. Hayashi: "Far tesoro dell'esperienza"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 4ª giornata: dramma Juve. Il Lione ne fa 6 alla squadra di Guerrero
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
13 novembre 2017, l'Italia è fuori dal Mondiale di Russia 2018. Non sarà l'ultimo
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi