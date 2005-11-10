D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio

"Con la sosta in arrivo per le nazionali oggi è previsto un altro cambio di panchina in Serie A. La settimana scorsa ci siamo lasciati con l'Udinese che sostituiva Runjaic con Zanetti, oggi il Sassuolo si riunirà con i suoi vertici per decidere l'esonero di Alberto Aquilani. L'allenatore è davvero appeso ad un filo ma la decisione è praticamente già presa, figlia di risultati e anche prestazioni nell'ultimo mese e mezzo davvero deludenti". Inizia così il pensiero di Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio”, il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

D'Aversa e Montella per la panchina del Sassuolo

"Il Sassuolo nonostante abbia deciso di investire durante l'estate su Aquilani, con un progetto anche importante e rinforzando la squadra in ogni reparto, sta decidendo di cambiare. I nomi in questo momento sono quelli di D'Aversa e Montella. Non penso ci siano sorprese come per esempio Sousa, che è un altro nome che alleggiava e che potrebbe alleggiare in caso di altre panchine di Serie A in bilico, ma credo proprio che la scelta alla fine sarà tra D'Aversa e Vincenzo Montella, che in Serie A non allena da circa sette anni ma ha dimostrato poi soprattutto all'estero di essere sicuramente un allenatore di valore. Dispiace per Alberto Aquilani, ma saprà sicuramente trovare da questa opportunità che il Sassuolo gli aveva dato gli eventuali correttivi per una successiva esperienza e dimostrare di essere invece un allenatore tra quelli giovani che sa proporre un calcio sicuramente più particolare, più offensivo, più divertente. Quello che ha fatto a Catanzaro l'anno scorso, vedendo anche il Catanzaro di oggi".

Nessun altro cambio in panchina in Serie A durante la sosta

"E quella del Sassuolo dovrebbe essere l'unica panchina a saltare in questa sosta, anche perché per le altre che potevano essere in bilico - vedi quella di Massimiliano Allegri - non ci saranno sorprese. La stessa Atalanta che vince a Monza rafforza la posizione di Sarri, anche se in questo caso per onore di cronaca dal club non sono mai filtrate delle perplessità sul lavoro di Sarri, a fronte di un progetto che è stato realizzato di cambiamento con il passato ed è stato messo in conto anche come questo potesse essere un anno di transizione".

Ascolta la puntata integrale di “Caffè Di Marzio”, il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!