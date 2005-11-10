Fiorentina, a gennaio non solo un centrocampista. Arriverà anche un esterno sinistro: la situazione

La Fiorentina sul mercato di gennaio sarà protagonista. Nei piani del club infatti non c’è solo la necessità di andare a prendere un centrocampista in grado di fare le due fasi ma anche un esterno sinistro. In estate i viola avevano fatto un mezzo pensiero ad Emerson Palmieri poi hanno preferito rimanere solo con l’investimento fatto su Valdepeñas con il Real Madrid. C’è da tenere presente che la Fiorentina tra non molto recupererà anche Parisi (che però non sarà a disposizione fino a gennaio) ma l’idea è comunque quella di inserire un altro esterno. Oltre a questo è chiaro che la dirigenza viola continua ad essere in pressing per regalare a Vanoli un giocatore in mezzo al campo, in grado di abbinare le due fasi. I nomi sono al momento gli stessi: Hojbjerg e Torreira ma a breve potrebbero spuntarne altri. Da capire soprattutto quali possano essere i margini di manovra.

Hojbjerg resta una pista difficile anche perché il danese si trova bene a Marsiglia e a ora non sembrerebbe intenzionato a muoversi a metà stagione. Insieme a lui c’e il solito Torreira, che a Firenze tornerebbe molto volentieri. Anche qui però la strada non è certo in discesa. Trattare con il Galatasaray non è facile visto che il club turco punta molto su di lui. I viola potrebbero intervenire anche in difesa dove Tiago Gabriel rimane un’opzione anche se estremamente costosa, visto che il Lecce non chiede meno di 25-30 milioni di euro.