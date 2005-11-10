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Oggi Ronaldinho in Italia! Orari, tappe e spostamenti del campione brasiliano

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:18Serie C
13.11.2026 08:18Serie C
Fonti preferite
Il brasiliano arriva oggi, domani si allenerà al Benelli e domenica potrebbe partire titolare nel derby, puntando al 300° gol in carriera.
FotoTUTTOmercatoWEB

Il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Ronaldinho è ormai agli sgoccioli. L'ex Pallone d'Oro è atteso in Italia nella tarda mattinata di oggi e trascorrerà quattro giorni all'hotel Bolina di Milano Marittima, prima di indossare la maglia del Ravenna per il derby di domenica contro il Forlì.

Il programma prevede per oggi un allenamento personalizzato a porte chiuse. Domani mattina, alle 11, il brasiliano prenderà invece parte alla rifinitura allo stadio Benelli, primo e unico allenamento insieme ai nuovi compagni prima della partita. La seduta sarà a porte chiuse, ma i media accreditati potranno assistere ai primi 15 minuti. Nel pomeriggio di oggi mister Mandorlini parlerà delle modalità di impiego del campione.

Dopo undici anni senza disputare una partita ufficiale, Ronaldinho potrebbe addirittura partire titolare, rimanendo in campo per una parte del primo tempo e comunque finché le condizioni fisiche lo consentiranno. C'è anche un traguardo personale a rendere speciale l'appuntamento: il brasiliano punta a realizzare con il Ravenna il 300° gol della propria carriera.

ATTESA MONDIALE PER IL DERBY

L'evento sta attirando l'attenzione internazionale. Alla sede del Ravenna sono arrivate oltre 200 richieste di accredito, almeno 50 delle quali da parte di fotografi. Tra i media attesi figurano The Guardian, Rede TV, beIN Sports, Voetbal e le agenzie Reuters, Associated Press, France-Presse e LaPresse. La copertura sarà ampia anche in streaming, soprattutto negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Cina, Arabia Saudita e Brasile.

Per quanto riguarda i biglietti, sono quasi esauriti quelli del settore ospiti, mentre resta maggiore disponibilità nella tribuna R10, con tagliandi da 90 e 150 euro, quest'ultimo comprensivo di hospitality. Sky trasmetterà la partita a partire dalle 17. Le disposizioni della Lega Pro prevedono inoltre limitazioni molto rigide: al di fuori degli operatori autorizzati non saranno consentite riprese video né fotografie, nemmeno durante la conferenza stampa post partita. Lo riporta Il Resto del Carlino.

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