Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota

Il pesante 6-0 subito contro il Lione nell'ultima giornata di Women's Champions League è solo il culmine del momento difficile che la Juventus vive in questo avvio di stagione. I sintomi di un malessere erano già evidenti nei mesi precedenti che hanno fatto emergere quei difetti che nell'antipasto della stagione, la Serie A Women's Cup, non si erano visti tanto che le bianconere avevano alzato il trofeo per la seconda volta di fila.

Ottobre nero per le piemontesi

Con l'avvio di Serie A e Champions League le cose sono cambiate, i tanti cambiamenti fatti in estate – in dirigenza, in panchina e in campo – hanno iniziato a farsi sentire con la formazione di Isaac Guerrero che ha iniziato a zoppicare evidentemente. In Europa la partenza è scioccante con il Benfica che si impone in casa della Juventus per 2-1, potrebbe sembrare un incidente di percorso, uno scivolone, anche perché successivamente arrivano due vittorie, con Napoli Women e Hacken, che risollevano morale e classifica. A Ottobre il crollo: tre sconfitte di fila in campionato con un 5-2 subito dalla Roma che certifica lo strapotere giallorosso in Italia almeno per il momento. Un filotto di ko che fanno precipitare la squadra addirittura in zona retrocessione. Unica soddisfazione la bella vittoria a Vienna in Champions che risolleva la classifica.

Un'andatura zoppicante per le ragazze di Guerrero

A novembre un nuovo cambio di rotta: in campionato arrivano due vittorie di misura contro Sassuolo e Fiorentina che migliorano la classifica e non chiudono le porte a una qualificazione in Europa per la prossima stagione; in Europa arriva il 6-0, ancora in casa, contro un Lione che si è dimostrato ancora una volta una delle formazioni più forti e temibili al mondo. La squadra di Guerrero dovrà però dimenticare velocemente la disfatta europea perché nel fine settimana arriva la sfida contro l'Inter che potrebbe dire molto sulla rincorsa al podio delle piemontesi.

Serve continuità e tanta pazienza

Nulla è compromesso con la stagione che è ancora lunga – considerando anche la Coppa Italia e la sfida di Supercoppa contro la solita Roma –, in Europa la squadra è comunque in linea con gli obiettivi e, a oggi, giocherebbe i play off per i quarti di finale. Serve ritrovare l'identità di un tempo, quella che probabilmente si è un po' persa con l'addio di veterane come Girelli, Boattin e Bonansea e di leader tecniche e caratteriali come Caruso. Salvai, Lenzini e Rosucci sono il nucleo attorno a cui le nuove soprattutto devono aggregarsi per trovare anche quella continuità che ancora manca e che finora ha reso la stagione zoppicante. E serve tanta pazienza perché la ricostruzione di una squadra dominante richiede tempo.