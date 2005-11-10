Torna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta

È ormai partito il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Ronaldinho. Il fuoriclasse brasiliano è atteso oggi in Italia per unirsi al Ravenna in vista del derby di domenica contro il Forlì. Dopo undici anni lontano dalle partite ufficiali, il Pallone d'Oro si prepara a una nuova avventura in Serie C, con l'obiettivo di lasciare il segno anche in giallorosso. Segui su TMW tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'arrivo di Ronaldinho e sul suo ritorno in campo.

09:00 - Ronaldinho è atteso in Italia nella tarda mattinata di oggi e alloggerà per quattro giorni all'hotel Bolina di Milano Marittima. Nel pomeriggio svolgerà un allenamento personalizzato a porte chiuse, mentre domani alle 11 sarà al Benelli per la rifinitura insieme ai compagni del Ravenna. La seduta sarà blindata, ma i media accreditati potranno assistere ai primi 15 minuti. Domenica il debutto nel derby contro il Forlì.