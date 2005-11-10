Il Lione ne fa 6 alla Juve in Women's Champions League. Hayashi: "Far tesoro dell'esperienza"

"Abbiamo cercato di dare il massimo e di giocare con intensità, senza avere un eccesso di rispetto per le nostre avversarie, ma il Lione ha disputato davvero un'ottima partita": così, come si legge sui canali ufficiali del club, la centrocampista della Juventus Women Manaka Hayashi, che ha commentato il sonoro schiaffo preso dalla formazione francese nel match valevole per la 4ª giornata della Women's Champions League. Il Lione, infatti, è stato corsaro in Piemonte, chiudendo il match sullo 0-6.

La giapponese ha poi aggiunto: "È stata una gara difficile, nella quale abbiamo potuto constatare la loro energia e le loro qualità tecniche. Dobbiamo imparare da questa esperienza, farne tesoro e continuare a lavorare per migliorare".