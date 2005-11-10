Women’s Champions League, 4ª giornata: dramma Juve. Il Lione ne fa 6 alla squadra di Guerrero

Settimana di coppe europee per il calcio femminile, perché nella serata di ieri si è alzato il sipario sulla 4ª giornata della Women’s Champions League, che si concluderà poi nella serata di domani, quando ci sarà il big match tra Barcellona e Arsenal, di cui la Juventus sarebbe potuta divenire spettatrice interessata: le bianconere, però, sono cadute piuttosto rovinosamente - per altro tra le mura amiche - con un'altra big, il Lione, che si è imposto con un secco 0-6 in Piemonte.

Un disastro che si aggiunge a quello di ieri dell'Inter, mentre la Roma ha tirato un sospiro di sollievo con la prima vittoria di questa stagione europea.

Programma e risultati della 4ª giornata di Women’s Champions League

Già giocate

Real Madrid-Paris FC 3-0

55’ Caruso, 65’ Beerensteyn, 81’ Caicedo

Hacken-Chelsea 0-0

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco 1-2

29’ aut. Kiedrzynek (B), 40’ Buhl (B), 65’ [rig.] Dudek (P)

Roma-Servette 2-1

25’ Van Dooren (R), 34’ Pilgrim (R), 74’ [rig.] Marinelli (S)

Inter-Manchester City 1-4

24’ Bartoli (I), 33’ e 44’ Fujino (M), 56’ Casparij (M), 70’ Clinton (M)

OH Leuven-Koge 1-1

79' Conijnenberg (O), 82' Sorensen (K)

Juventus-Lione 0-6

31' e 35' Katoto, 40' Dumornay, 80' Yohannes, 85' Shrader, 90'+2 Renard

Giovedì 12 novembre

Ore 18:45 - Barcellona-Arsenal

Ore 21:00 - Benfica-Austria Vienna

La classifica

Lione 10

Barcellona 8

Bayern Monaco 8

Chelsea 8

Arsenal 7

Manchester City 6

Real Madrid 6

Juventus 6

Paris Saint-Germain 5

Koge 4

Roma 4

Inter 4

Real Madrid 3

Manchester City 3

Benfica 3

Servette 3

Hacken 2

Paris FC 2

OH Leuven 2

Austria Vienna 1