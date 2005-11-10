Women’s Champions League, 4ª giornata: dramma Juve. Il Lione ne fa 6 alla squadra di Guerrero
Claudia Marrone
Settimana di coppe europee per il calcio femminile, perché nella serata di ieri si è alzato il sipario sulla 4ª giornata della Women’s Champions League, che si concluderà poi nella serata di domani, quando ci sarà il big match tra Barcellona e Arsenal, di cui la Juventus sarebbe potuta divenire spettatrice interessata: le bianconere, però, sono cadute piuttosto rovinosamente - per altro tra le mura amiche - con un'altra big, il Lione, che si è imposto con un secco 0-6 in Piemonte.
Un disastro che si aggiunge a quello di ieri dell'Inter, mentre la Roma ha tirato un sospiro di sollievo con la prima vittoria di questa stagione europea.
Programma e risultati della 4ª giornata di Women’s Champions League
Già giocate
Real Madrid-Paris FC 3-0
55’ Caruso, 65’ Beerensteyn, 81’ Caicedo
Hacken-Chelsea 0-0
Paris Saint-Germain-Bayern Monaco 1-2
29’ aut. Kiedrzynek (B), 40’ Buhl (B), 65’ [rig.] Dudek (P)
Roma-Servette 2-1
25’ Van Dooren (R), 34’ Pilgrim (R), 74’ [rig.] Marinelli (S)
Inter-Manchester City 1-4
24’ Bartoli (I), 33’ e 44’ Fujino (M), 56’ Casparij (M), 70’ Clinton (M)
OH Leuven-Koge 1-1
79' Conijnenberg (O), 82' Sorensen (K)
Juventus-Lione 0-6
31' e 35' Katoto, 40' Dumornay, 80' Yohannes, 85' Shrader, 90'+2 Renard
Giovedì 12 novembre
Ore 18:45 - Barcellona-Arsenal
Ore 21:00 - Benfica-Austria Vienna
La classifica
Lione 10
Barcellona 8
Bayern Monaco 8
Chelsea 8
Arsenal 7
Manchester City 6
Real Madrid 6
Juventus 6
Paris Saint-Germain 5
Koge 4
Roma 4
Inter 4
Real Madrid 3
Manchester City 3
Benfica 3
Servette 3
Hacken 2
Paris FC 2
OH Leuven 2
Austria Vienna 1