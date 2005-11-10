Cesena, Pagano si racconta: "Voglio tornare in Serie A e spero di riuscirci con questa maglia"

Riccardo Pagano centrocampista classe 2004 del Cesena, cresciuto nel settore giovanile della Roma, è stato intervistato dal Corriere dello Sport:

"La scelta di Cesena è stata fatta con totale convinzione, è una scoperta bellissima. La città mi piace molto, vive di calcio e l'impatto è stato positivo, sia con i compagni sia con lo staff e il contesto. La serenità e la compattezza mi hanno colpito. I tifosi ci stanno sostenendo in un modo incredibile. Giocare al Manuzzi e in trasferta con loro al seguito è bello".

Pagano racconta della rapporto con mister Diamanti, che ha gli ha dato subito tanta fiducia come dimostrano le 10 presenze in 11 giornare di campionato. Spazio poi alla stagione fino ad oggi del Cesena: "Qualche gara poteva andare meglio, visto il gioco e le occasioni. Talvolta abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. Ma possiamo essere contenti ed è solo l'inizio. L'obiettivo resta la salvezza, pensiamo a quello. ".

Pagano ricorda anche l'esperienza alla Roma con Josè Mourinho:

"È stato un onore essere allenato da Mourinho, uno dei più forti nella storia del calcio. Essere apprezzato da lui è stato un privilegio: i suoi consigli fanno crescere e saranno con me per tutta la carriera. Ho avuto la fortuna di giocare in Serie A e in Europa League, esperienze che ti danno fiducia e maturità. Certe partite fanno crescere, perché giochi a un livello molto alto, e mi hanno aiutato nel percorso che sto facendo".

Infine spazio al suo sogno:

"Tornare in Serie A e restarci. So che è un percorso che passa dalle esperienze come quella di Cesena. Spero di poterci riuscire con questa maglia, in un posto dove mi sto trovando davvero bene".