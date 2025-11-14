Salernitana, i problemi fisici di Cabianca spingono il club ad una riflessione

I problemi fisici di Eddy Cabianca aprono una riflessione in casa Salernitana: serve allungare la rosa e inserire elementi con le stesse caratteristiche simili a quelle del difensore centrale cresciuto nel Padova. Il rischio possa restare fuori fino al termine del girone d'andata sarebbe una grossa grana per l'undici di mister Raffaele, che andrebbe a perdere un elemento di sicuro affidamento alla voce dinamismo, rapidità e aggressività nelle letture difensive. Ecco perché, come sottolineato da Tuttosalernitana.com, la dirigenza granata sta facendo delle valutazioni sul reparto in vista del mercato di gennaio.

Se da un lato Paolo Frascatore, indietro nelle gerarchie e con appena 6 presenze e 5 minuti nelle ultime 3 sfide considerate le due panchine consecutive, potrebbe fare le valigie, in entrata si cerca, come detto, un profilo che possa ben sostituire o alternarsi all'ex Feralpisalò e Cremonese. Priorità dunque a un giovane fresco, capace di dare copertura e affidabilità, oltre, ovviamente, inserirsi alla svelta negli schemi campani.