Salernitana, Raffaele: "E' un momento in cui non siamo fortunati, Inglese infelice"

"Abbiamo preparato bene la gara e volevamo reagire dopo la sconfitta di Benevento, ci siamo ritrovati sotto con un tiro sbagliato che andato in rete. Si poteva pagare questa cosa a caro prezzo sul piano psicologico, invece abbiamo pareggiato e abbiamo avuto diverse situazioni fino alla fine per vincerla. Nella ripresa ho visto che il Trapani si è abbassato tanto e ho messo due punte fisiche, anche i subentrati come Liguori, Achik e Quirini hanno avuto la chance per raddoppiare. Vorrei ricordare che abbiamo affrontato un avversario molto competitivo e non abbiamo subito un solo tiro in porta. Noi abbiamo l'obbligo di non buttare tutto a mare pur riconoscendo le difficoltà del momento. Dopo un ko pesante non era semplice giocare in questo modo con lo 0-1 a freddo. Io ai ragazzi non posso dire niente, sul piano della prestazione siamo stati positivi e io sono soddisfatti. Vi garantisco che tutti stanno dando il massimo durante gli allenamenti, ma aver fatto tanti pareggi e poche vittorie nell'ultimo periodo comporta critiche e giudizi differenti. Tutti attraversano questi momenti nell'arco di una stagione, lo stesso Catania in avvio non era quello che stiamo vedendo ora. Ci tocca non abbatterci, anzi dobbiamo credere maggiormente in noi stessi perchè non ho nessun dubbio sugli atleti che alleno. Siamo stati in vetta per 15 partite, ora abbiamo una situazione di svantaggio ma perdere serenità non serve a niente". Queste le parole del tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele in sala stampa.

Il mister prosegue: "Chi vive per il gol a volte non riesce a sbloccarsi e Inglese non è felice. La sua è una carriera lunga e ha l'esperienza per rendersi conto che sono fasi che si superano. Non mi soffermo mai sul singolo, so che alleno un gruppo che in campo sta dando tutto e verrà il periodo in cui magari vinceremo con un tiro sporco facendo gol come capitato oggi al Trapani. Tranne che nel secondo tempo di Benevento io ho sempre visto una squadra che non molla e che sta raccogliendo meno di quello che meriterebbe, non riusciamo a buttarla dentro e non siamo "golliferi". In casa abbiamo fatto tre pareggi, ma avremmo meritato nettamente di più. Ci sono state occasioni a portiere battuto, non c'è stata tranquillità".