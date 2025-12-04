Perugia in lacrime: addio allo storico massaggiatore Renzo Luchini. Il ricordo degli ex

Lutto in casa Perugia.

"L’AC Perugia si stringe con profonda e sincera commozione intorno alla famiglia di Renzo Luchini, storico massaggiatore della squadra, che si è spento nella serata di mercoledì all’età di 80 anni, a seguito della malattia contro cui lottava. Nato a Brufa (Torgiano), Renzo Luchini era entrato a far parte della famiglia del Perugia Calcio nel 1966, quando la squadra era guidata da Zefferino Furiassi. In questi anni, Renzo ha festeggiato con il club 12 campionati vinti, la storica Coppa Intertoto conquistata nel 2003 a Wolfsburg, la Supercoppa di Lega nel 2014. Da sempre punto di riferimento per i calciatori, allenatori, dirigenti e presidenti, grazie all’umanità che univa all’esperienza e alle capacità professionali. Un “amico” dei calciatori, capace di prepararli nelle condizioni migliori per affrontare le gare, nel corpo e nello spirito. Una figura che mancherà a tutto l’ambiente biancorosso, alla dirigenza, allo staff sportivo, alla squadra, alle strutture tecnica e amministrativa, ai vari collaboratori".

Una scomparsa che ha commosso non solo chi fa parte del Grifo di oggi, ma anche i grandi ex del passato. "Un pezzo di Perugia che se ne va - scrive lo storico bomber Marco Negri -, rimarrai per sempre nel mio cuore". "Renzino fai buon viaggio - è invece il pensiero di Lorenzo Del Prete -. Il tuo cuore, la tua persona e la tua professionalità mancheranno tantissimo in questo mondo".

"Tra pochi giorni saranno 25 anni di quel meraviglioso giorno - ricorda Serse Cosmi in un lungo post su Instagram che li ritrae insieme su una delle due panchine di San Siro in occasione della sfida contro il Milan del 23 dicembre 2000 (vinta dal Grifo 1-2) -, ti avrei ripetuto quello che ti ho sempre detto quando rimanevamo soli come prima di quella partita in pullman mentre andavamo allo stadio: o Re, s'è vinto mai a San Siro? Tu mi guardasti senza parlare e rispondere, ma i tuoi occhi me li ricordo ancora... Già sapevi. A fine partita per poco mi strozzi per abbracciami e mi ripetevi con le lacrime agli occhi Grazie, Grazie, Grazie. Ora sono io io a dirti Grazie per tutto quello che hai fatto per me e non solo in campo. Grazie Renzo, per avermi sempre ribadito ed aiutato per far capire a tutti cosa significa avere il Grifo nel cuore... Già ti vedo a massaggiare tutti i Grifoni che ti hanno anticipato lassù... Ciao Renzo ti voglio bene".