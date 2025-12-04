Benjamin Pavard, l'interista salutato dopo due anni. Ma che potrebbe tornare in estate

L'inizio di Benjamin Pavard con l'Olympique Marsiglia non è stato tra i migliori, per usare un eufemismo. L'ex Inter è finito nel mirino delle critiche, dopo la sconfitta contro il Lens - dove l'OM era primo in classifica - quando comunque si era preso la briga di fare mea culpa. "Tifosi del Marsiglia, mi dispiace. Questa sconfitta è colpa mia, ho commesso degli errori e me ne assumo tutta la responsabilità". Un autogol e un rigore procurato, che seguivano un'altra sconfitta contro lo Sporting di Lisbona.

Il punto di partenza

"È arrivato Benji l'Interista". Con questa frase, su Instagram, Pavard aveva salutato il suo approdo a Milano dal Bayern Monaco, dopo una trattativa certamente non semplice. 30 milioni più bonus per sposare la causa nerazzurra dopo la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City di Josep Guardiola. Ci è rimasto due anni, fino all'altro ultimo capitolo, stavolta a Monaco, contro il Paris Saint Germain.

La cessione.

Forse per un calo di rendimento, probabilmente per non perdere la nazionale, ecco che Pavard è rientrato in Ligue 1: 2,5 milioni di euro per il prestito più 16 milioni per il prestito, non condizionato, bensì libero.

Gli scenari di mercato

Dipenderà molto da quanto succederà nel corso della stagione, ma è chiaro che il difensore, dovesse continuare così, farà ritorno all'Inter a meno di clamorose inversioni a U nel suo rendimento. Ora il Marsiglia è comunque terzo a soli due punti dal Lens primo in classifica.