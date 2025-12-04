Sampdoria, vertice decisivo a Milano: Tey e Manfredi a confronto sul futuro del club

Giornata cruciale in casa Sampdoria. Come riporta Il Secolo XIX a Milano è previsto l’atteso faccia a faccia tra Joseph Tey, investitore singaporese e principale finanziatore del club da due anni, e il presidente Matteo Manfredi. Un incontro diretto, senza altri dirigenti presenti, per fare il punto su una situazione societaria sempre più complessa.

Il confronto servirà a chiarire ruoli e strategie all’interno della Gestio Capital Structuring & Investment Solutions, la holding lussemburghese che controlla la Sampdoria. Tey, azionista di maggioranza ma con quote prive di diritto di voto salvo casi eccezionali, e Manfredi, presidente e detentore delle azioni di categoria “A”, dovranno trovare una linea comune per uscire da una fase di stallo che sta alimentando confusione e sovrapposizioni decisionali.

Sul tavolo anche il tema del futuro del club, alla luce delle manifestazioni di interesse arrivate nelle ultime settimane. Al momento, la posizione di Tey – ribadita dal suo uomo di fiducia Walker – resta ferma: la Sampdoria non è in vendita.