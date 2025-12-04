Torna in campo la Serie B! Alle 19:30 il recupero Juve Stabia-Bari
Torna in campo la Serie B e lo fa quest'oggi con il recupero della 10ª giornata di campionato fra Juve Stabia e Bari in programma sul rettangolo del 'Menti' di Castellammare di Stabia.
La sfida, inizialmente programmata per mercoledì 29 ottobre era stata rinviata dalla Lega Serie B "a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia S.r.l".
SERIE B, RECUPERO 10ª GIORNATA
Ore 19:30 - Juve Stabia-Bari
CLASSIFICA
Monza 30
Frosinone 28
Modena 26
Cesena 26
Venezia 25
Palermo 23
Empoli 20
Avellino 19
Catanzaro 19
Juve Stabia 18*
Reggiana 17
Padova 17
Carrarese 16
Entella 15
Sudtirol 14
Mantova 14
Bari 13*
Spezia 11
Sampdoria 10
Pescara 9
*una partita in meno
