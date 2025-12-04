Monza, cooperativa del gol: 11 giocatori a segno, solo il Venezia fa meglio

Il Monza di Paolo Bianco si sta dimostrando una macchina da gol. Come evidenzia Tuttosport, infatti, sono ben undici i giocatori già andati in rete; meglio in Serie B solo il Venezia di Giovanni Stroppa. Un dato che certifica l'apporto offensivo diffuso di una squadra imbattuta da nove giornate e al comando della classifica da un mese.

L'ultimo ad aggiungersi alla lista è stato Andrea Petagna, che non segnava da quasi due anni: l'ultima rete risaliva al 14 gennaio 2024 con la maglia del Cagliari contro il Bologna. Il centravanti sta ritrovando la condizione fisica dei tempi dell'Atalanta dopo un periodo complicato per infortuni, e potrebbe trasformarsi in un'arma in più per Bianco grazie alle sue caratteristiche uniche in rosa e rare nell'intera categoria.

E Armando Izzo, con 3 gol e 2 assist, è il secondo difensore ad aver partecipato a più reti nel torneo, dietro solo a Tiritiello dell'Entella (6).