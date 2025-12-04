Chiellini: "La storia della Juve è fatta di cicli. Siamo al lavoro per tornare quanto prima a vincere"

"Spalletti è in missione", cosi Giorgio Chiellini, direttore delle strategie della Juventus, davanti ai soci del club Urbe Bianconera, che raccoglie anche molti prelati del Vaticano.

"La storia della Juventus è fatta di grandi cicli vincenti e di anticicli. Purtroppo ora siamo in un anticiclo nel quale da un po’ non riusciamo a vincere. Speriamo di tornarci quanto prima… L’ambizione deve essere quella di arrivare al massimo, ma ci deve essere equilibrio nei giudizi e nelle aspettative".

Chiellini ricorda come sia cambiato il contesto del calcio italiano:

"La Juventus di dieci, venti, trent’anni fa non esiste più. Il mondo è cambiato e con esso il calcio. Non possiamo fare paragoni con il passato: bisogna riconoscere quei valori e ripartire da lì".

Poi un omaggio agli ex compagni presenti: "Qui ci sono i due Angeli, Peruzzi e Di Livio. Ripartiamo da questi valori e dal vostro supporto, e presto la squadra tornerà a vincere trofei".

Un raggio di ottimismo arriva anche dalla Coppa Italia, dove si sono visti progressi da David e Openda. Chiellini scherza sul gol annullato del canadese:

"Bellissimo il gol di David, peccato l’abbiano annullato. Ma era fuorigioco!".

E aggiunge: "Per chi arriva alla Juventus è sempre difficile, ancora di più per chi viene da fuori. L’infortunio di Vlahovic pesa, ma ogni infortunio offre un’opportunità: speriamo che David possa avere più spazio e meno pressione".

Infine, parole di grande stima per Luciano Spalletti:

"La carriera di Luciano parla per lui. Non sono stato allenato da lui, ma lo conosco bene: cura ogni dettaglio, sta rivalutando tanti giocatori. È un uomo in missione, vive per la Juve".

Sullo scontro con il Napoli: "È una partita importante e difficile, come lo sono tutte. Non so come verrà accolto, ma sta facendo di tutto per invertire la rotta". Lo riporta Tuttosport.