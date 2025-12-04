Casertana, Coppitelli: "Sempre più felice di questa squadra. Classifica? Non ci penso"

Al termine del recupero della 14ª giornata del campionato di Serie C fra Casertana e Atalanta U23, terminato con il successo per 1-0 della formazione campana, ha preso la parola dalla sala stampa del 'Pinto' il tecnico dei rossoblù, Federico Coppitelli:

"Difensivamente la miglior partita contro una grande squadra - si legge su TuttoCasertana -. Complimenti a questo gruppo, trovare una squadra come loro in un turno infrasettimanale è una rottura di scatole. Questa gara mi preoccupava tantissimo perché alcuni di loro hanno giocato in serie B. Hanno cambiato diversi interpreti ma la qualità era alta. Peccato per aver sprecato il raddoppio. Guardo le prestazioni e i risultati, non la classifica, la guardo a 5 - 6 giornate dalla fine. Nel complesso sono soddisfatto. Siamo stati sempre ficcanti. Senza Vano, con due punte rapide siamo stati pericolosi. Devo dire la verità, abbiamo creato di più rispetto alle ultime partite. Sono contento per Kontek che si è fatto trovare pronto. Non ci possiamo permettere tanti infortuni o squalifiche. Vorrei sempre vivere con entusiasmo. Siamo soddisfatti di questo percorso, ci tengo soprattutto alle partite in casa. Non meritavamo col Casarano. Ho responsabilizzato Pezzella. I ragazzi hanno fatto un calcio semplice. Ho fatto la scelta di Shady perché regge le pressioni, Casarotto perché bravo nell'attaccare la profondità. È ingeneroso dire qualcosa a questa squadra".

SERIE C, RECUPERO 14ª GIORNATA - GIRONE C

Casertana-Atalanta U23 1-0

35' Casarotto

Classifica – Catania 34, Benevento 32, Salernitana 31, Cosenza 29, Casertana 28, Crotone 24, Casarano 24, Potenza 23, Monopoli 23, Audace Cerignola 22, Atalanta U23 21, Trapani 21, Cavese 17, Sorrento 16, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Foggia 14, Siracusa 13, Picerno 13

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti