Sambenedettese, D'Alesio: "Gara intensa e nuovo sistema di gioco. Messaggio ai tifosi"

Trasferta in casa del Pontedera per la Sambenedettese di Filippo D'Alesio. Vero e proprio scontro per la zona bassa della graduatoria del Girone B di Serie C. Queste le parole del tecnico dei marchigiani in conferenza stampa (fonte TuttoC.com): "I primi concetti su cui abbiamo lavorato sono sicuramente legati all'atteggiamento propositivo, con coraggio e di gestione della palla e della partita. Ci deve essere voglia di recuperare palla con tanta intensità, aiutandosi l'uno con l'altro. La fase di non possesso non la dobbiamo cambiare, ho trovato una squadra pronta vogliosa di migliorarsi. Potremo avere un nuovo sistema di gioco, diventando più aggressivi. Nella fase di possesso, avendo trovato delle qualità individuali importanti, ci stiamo affidando alle giocate individuali, spesso ci sono i giocatori che si esprimono al meglio con libertà. In attacco ho trovato dei giocatori che si posso interscambiare, a me piace giocare con una punta più strutturata con qualcuno che gioca sotto. Valuteremo in base all'atteggiamento durante l'allenamento, sullo stato di forma di ogni singolo giocatore e in base all'andamento del match".

Cosa si aspetta domani?

"Mi aspetto una gara molto intensa. Loro con il Ravenna hanno giocato con coraggio e lottano su tutti i palloni. Non ci sarà una gara di attesa, ma di duelli e di abilità ad anticipare le mosse degli avversari. Ci sarà disordine in campo e dovremo essere bravi a pulire il gioco. Per la formazione, l'idea a grandi linee c'è: ci sono un paio di dubbi. Chi parte dall'inizio o chi parte dalla panchina hanno la stessa fiducia: non sono frasi fatte, so che un giocatore può dare tutto in 30-40-50 minuti. Quando non posso più, alzo il braccio, chiamo la panchina e mi faccio sostituire da un compagno. Ci deve essere qualcosa di bello da andarsi a prendere in campo, abbiamo le armi giusti e vogliamo fare qualcosa perché c'è tutto a disposizione per farlo".

C'è un messaggio per i tifosi?

"La tifoseria è importante. Tutti mi hanno detto di stare attenti perché è una piazza calda e voglio vedere questo fattore in maniera positiva. Voglio vederla come un'onda da sfruttare per surfarla e andare più in là possibile. Non posso promettere risultati ma un atteggiamento che permetta ai giocatori di giocare con la bava alla bocca per rendere orgogliosi i tifosi, non dovrà mai mancare nè durante le partite, nè come mangiamo fino a come riposiamo, senza dimenticare l'allenamento. Questa roba ti nasce vivendola giorno per giorno".