Inter, Chivu: "Rinnovo? Non ho parlato con la società, sono concentrato sul campo"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il netto successo con il Cagliari, vittoria che avvicina i nerazzurri allo scudetto.

"Eravamo consapevoli dell'importanza della partita. Nel primo tempo siamo andati un po' in difficoltà nel giro palla: eravamo lenti e il Cagliari ha occupato meglio il campo. Nella ripresa abbiamo alzato l'intensità nel palleggio, sbloccando la gara. Questa squadra, quando passa in vantaggio, si toglie un po' di pressione e inizia a divertirsi giocando. Come vedo i ragazzi nello spogliatoio? Li vedo poco perché stanno sempre al telefono. C'è la consapevolezza di tutto quello che è stato fatto di buono per essere competitivi: a cinque giornate dalla fine abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions".

Quanto ti manca per arrivare all'idea che hai tu per essere competitivo anche in Champions League

"Questi ragazzi si sono lasciati alle spalle quello che è successo la scorsa stagione: non era facile, ma si sono messi in gioco. Hanno sempre reagito per mantenere quanto di buono è stato fatto. Giocare in Champions non è semplice: affronti squadre di alto livello, soprattutto quelle inglesi che spendono una marea di soldi. Noi vogliamo essere competitivi anche in Champions, è uno degli obiettivi della società. Tutti vogliono arrivare a quel livello e giocare in Champions".

Rinnovo?

"Io di queste cose non ho mai parlato con la società: ero solo concentrato sul raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. È ancora lunga, preferisco restare concentrato sul campo e non sul futuro".