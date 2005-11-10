L'incredibile abbaglio della Juve su Kolo Muani. 50 milioni e un solo uomo sul suo carro

Ci risiamo, ancora una volta. La Juventus ha vissuto una serata da dimenticare e sul banco degli imputati è salito, di nuovo, Randal Kolo Muani. Una prova, quella contro la Lazio, che si aggiunge alle tante altre deludenti, con la sensazione, guardando la partita, di vedere in campo un calciatore spaesato, che non ha fiducia in se stesso e che non aiuta la squadra, anzi. Nessuno mette in dubbio la sua buona volontà, e ci mancherebbe altro, ma a questi livelli non può certo bastare.

Una rincorsa infinita

E pensare che la Juventus lo ha voluto con tutte le sue forze. Dopo averlo preso in prestito nel gennaio 2025 e averlo avuto a disposizione fino al Mondiale per Club dell'estate dello stesso anno, Damien Comolli lo ha provato ad acquistare sia in quel mercato estivo che in quello di gennaio 2026, senza successo. Cambiata la dirigenza è stato il turno di Giovanni Carnevali, che lo ha presto per 38 milioni di euro più 12 di bonus. Una cifra esorbitante, con la quale la Juve avrebbe potuto prendere un vero centravanti. Già, perché Kolo Muani non lo è e lo si capisce ogni volta che scende in campo.

Solo Spalletti sul carro

"Sono sul carro di Kolo Muani e ci resterò fino alla fine". Parlò così, alcune settimane fa, Luciano Spalletti. Per difendere il suo giocatore e per giustificare, probabilmente, le sue scelte. Sì, perché il francese è un punto fermo, inspiegabilmente. Anche nella gara contro la Lazio è uscito Alajbegovic, è uscito Nico Gonzalez, ma non Kolo Muani, senza dubbio il peggiore in campo. Sul carro adesso è rimasto solo l'allenatore di Certaldo. Ma per quanto tempo ancora?