Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 12ª giornata: i parziali dei due anticipi. Picerno avanti. Catania sull'1-1

Serie C, 12ª giornata: i parziali dei due anticipi. Picerno avanti. Catania sull'1-1TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 21:19Serie C
Luca Bargellini

Sono appena terminati i primi tempi dei due anticipi della dodicesima giornata di Serie C. Entrambi riguardanti il Girone C. A Caserta i padroni di casa sono arrivati all'intervallo sull'1-1 contro il Catania, mentre il Picerno è sul doppio vantaggio sulla Cavese. Di seguito il dettaglio dei risultati e il quadro completo del turno:

SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE C
In corso
Casertana-Catania 1-1
27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas)
Picerno-Cavese 2-0
21' Esposito, 30' Petito

Sabato 1 novembre
Ore 14:30 - Team Altamura-Cosenza
Ore 14:30 - Audace Cerignola-Atalanta U23
Ore 14:30 - Casarano-Monopoli
Domenica 2 novembre
Ore 14:30 - Crotone-Trapani
Ore 14:30 - Potenza-Foggia
Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa
Ore 17:30 - Latina-Salernitana
Ore 20:30 - Benevento-Sorrento

GIRONE A
Sabato 1 novembre
Ore 14:30 - Pergolettese-Novara
Ore 17:30 - Virtus Verona-Trento
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Triestina-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Giana Erminio
Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Lumezzane-Renate
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23
Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria
Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 29, Union Brescia 24, Lecco 24, Inter U23 19, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16, Cittadella 15, Renate 13, Trento 13, Dolomiti Bellunesi 13, AlbinoLeffe 12, Pergolettese 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Novara 11, Arzignano Valchiampo 10, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Sabato 1 novembre
Ore 14:30 - Arezzo-Campobasso
Ore 14:30 - Pineto-Pianese
Ore 17:30 - Rimini-Bra
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Livorno-Forlì
Ore 14:30 - Gubbio-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Carpi
Ore 17:30 - Pontedera-Perugia
Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen

Classifica: Arezzo 28, Ascoli 27, Ravenna 27, Ternana 18, Guidonia Montecelio 17, Forlì 17, Campobasso 16, Gubbio 16, Carpi 15, Pineto 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pianese 13, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Livorno 10, Torres 7, Bra 7, Perugia 6, Rimini -1.

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

Articoli correlati
Serie C, 12ª giornata: i finali dei due anticipi. Catania beffato ma aggancia la... Serie C, 12ª giornata: i finali dei due anticipi. Catania beffato ma aggancia la vetta
Marchese: "Catania, stasera serve la vittoria per pressare Salernitana e Benevento"... Marchese: "Catania, stasera serve la vittoria per pressare Salernitana e Benevento"
Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C
Altre notizie Serie C
Serie C, 12ª giornata: i finali dei due anticipi. Catania beffato ma aggancia la... Serie C, 12ª giornata: i finali dei due anticipi. Catania beffato ma aggancia la vetta
Audace Cerignola, Maiuri: "Grato al presidente della fiducia. Ora ripartiamo insieme"... Audace Cerignola, Maiuri: "Grato al presidente della fiducia. Ora ripartiamo insieme"
Gubbio, Murru: "Felice di questa nuova opportunità dopo un anno fermo" Gubbio, Murru: "Felice di questa nuova opportunità dopo un anno fermo"
Caruso (sind. Cosenza): "Attrito fra Guarascio e la città. Rivaluteremo concessione... Caruso (sind. Cosenza): "Attrito fra Guarascio e la città. Rivaluteremo concessione stadio"
Serie C, 12ª giornata: i parziali dei due anticipi. Picerno avanti. Catania sull'1-1... Serie C, 12ª giornata: i parziali dei due anticipi. Picerno avanti. Catania sull'1-1
Casarano, Filograna Sergio: "Serve equilibrio nei momenti duri. E metterci la faccia"... Casarano, Filograna Sergio: "Serve equilibrio nei momenti duri. E metterci la faccia"
Ternana, Kerrigan torna a lavorare in gruppo: ma fino a gennaio non potrà scendere... Ternana, Kerrigan torna a lavorare in gruppo: ma fino a gennaio non potrà scendere in campo
Giugliano, innesto in arrivo dagli svincolati: accordo con l'ex Benevento Improta... TMWGiugliano, innesto in arrivo dagli svincolati: accordo con l'ex Benevento Improta
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
3 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-4-1-2
4 Juventus, Spalletti: "Spero di poter rientrare nella lotta Scudetto"
5 "Spalletti libera Yildiz". La Gazzetta dello Sport apre con la nuova Juventus
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Immagine top news n.1 La Juve di Spalletti parte senza Yildiz: il turco e Kelly out con la Cremonese. I convocati
Immagine top news n.2 Il tatuatore di Spalletti: "Non mi sento tradito, ma spero che la sua Juve perda. Forza Napoli!"
Immagine top news n.3 Genoa, risolto il contratto con il ds Ottolini: il comunicato. Può tornare alla Juventus
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti: "Sì, spero di giocarmi lo Scudetto. Vlahovic? Nessuna imposizione"
Immagine top news n.5 Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi"
Immagine top news n.6 Nel mondo di De Leo: "Ecco la più grande lezione ricevuta da Sinisa in 10 anni". Ora è CT a Malta
Immagine top news n.7 Dall'attacco alla Lega al messaggio d'amore per la Lazio: cosa ci lasciano le parole di Sarri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.2 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.3 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.4 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Pagni e gli allenatori emergenti: "Biancolino sta facendo davvero bene. Mi ha sorpreso"
Immagine news Serie C n.2 Pagni: “Catania leggermente avanti, ma nessuna sentenza. Su Tomei-Ascoli vi dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mirante: "Quanta paura quando mi trovarono il problema al cuore, furono 10 giorni di inferno"
Immagine news Serie A n.2 Roma, dall'Inghilterra: Zirkzee primo obiettivo per gennaio, il Man United apre al prestito
Immagine news Serie A n.3 Thorstvedt entra nel club dei centenari del Sassuolo: col Cagliari 100 presenza in neroverde
Immagine news Serie A n.4 Como, i convocati di Fabregas per il Napoli: assenti i soliti Dossena e Sergi Roberto
Immagine news Serie A n.5 Lazio, le ultime dopo l'allenamento odierno: emergenza terzini, ma Sarri spera
Immagine news Serie A n.6 PSV Eindhoven a valanga anche in patria, contro il Sittard è manita. Man, altro gol
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pagni e gli allenatori emergenti: "Biancolino sta facendo davvero bene. Mi ha sorpreso"
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, Kofler: "Felice sia rimasto Castori. Dobbiamo fare punti ogni settimana"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese-Frosinone, i convocati di Calabro: torna a disposizione Parlanti
Immagine news Serie B n.4 Venezia, ritoccato l'accordo con Kike Perez. Al giocatore aumentato l'ingaggio
Immagine news Serie B n.5 Avellino-Reggiana, i convocati di Biancolino: tornano Rigione e Palmiero. Out Panico
Immagine news Serie B n.6 Bari, a metà dicembre sarà pronta la nuova convenzione per l'utilizzo del San Nicola
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 12ª giornata: i finali dei due anticipi. Catania beffato ma aggancia la vetta
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, Maiuri: "Grato al presidente della fiducia. Ora ripartiamo insieme"
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, Murru: "Felice di questa nuova opportunità dopo un anno fermo"
Immagine news Serie C n.4 Caruso (sind. Cosenza): "Attrito fra Guarascio e la città. Rivaluteremo concessione stadio"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 12ª giornata: i parziali dei due anticipi. Picerno avanti. Catania sull'1-1
Immagine news Serie C n.6 Casarano, Filograna Sergio: "Serve equilibrio nei momenti duri. E metterci la faccia"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Corelli dopo l'esordio con l'Italia: "10 giorni fantastici. Ho sempre sognato questo momento"
Immagine news Calcio femminile n.2 Germania, la DFB pronta a rilanciare il calcio femminile: c'è un piano da 100 milioni di euro
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, si ferma Toniolo: trattamento mininvasivo per un emangioma del polpaccio
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…