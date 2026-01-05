Serie C, 20ª giornata: dopo i primi 45' Casertana sul doppio vantaggio. Poi tre pareggi

Con la serata odierna, e con un ricco programma di ben quattro match, si concluderà la 20ª giornata del campionato di Serie C, che ha preso il via sabato pomeriggio: prima giornata del girone di ritorno, la prima dopo la sosta natalizia. Le quattro partite in questione, hanno preso il via alle ore 20:30, e hanno da poco archiviato i primi tempi: solo nel Girone C si sblocca uno dei confronti, con la Casertana che nei minuti di recupero si porta sul doppio vantaggio contro il Team Altamura. Per il resto, tre pareggi.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Triestina-Alcione Milano 0-0

Già giocate

Cittadella-Virtus Verona 4-1

21’ Anastasia (C), 45’+5’ e 49’ Rabbi (C), 82’ Patane (V), 88’ Vita (C)

Trento-Giana Erminio 3-1

29’ e 82’ [rig.] Pellegrini (T), 46’ Beretta (G), 87’ Dalmonte (T)

Ospitaletto Franciacorta-Lecco 1-1

17' [rig.] Sipos (L), 33' Messaggi (O)

Pro Vercelli-Pro Patria 1-0

57' Burruano

Renate-Pergolettese 2-1

25’ Auriletto (R), 68’ Spedalieri (R), 81’ Arini (P)

Arzignano Valchiampo-Union Brescia 1-2

47' Moretti (AV), 63' Rizzo (UB), 86' Boci (UB)

Inter U23-Novara 0-0

Lumezzane-Vicenza 1-1

52' Morra (V), 74' Caccavo (L)

Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe 2-0

16' Gobetti (D), 86' Clemenza (D)

Classifica: Vicenza 50, Union Brescia 39 ,Lecco 38, Cittadella 35, Trento 30, Renate 28, Inter U23 28, Alcione Milano 27*, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Arzignano Valchiampo 24, Dolomiti Bellunesi 24, Ospitaletto 23, Lumezzane 23, Novara 22, AlbinoLeffe 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2*

* una gara in meno

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Benevento-Crotone 0-0

Cosenza-Monopoli 0-0

Team Altamura-Casertana 0-2

45'+1 Heinz, 45'+3 Bentivegna

Già giocate

Picerno-Audace Cerignola 1-1

51' D'Orazio (C), 92' Frison (P)

Cavese-Sorrento 1-0

69' Ubaldi (C)

Atalanta U23-Latina 1-2

58' e 70' Parigi (L), 86' Manzoni (A)

Foggia-Catania 1-1

58' Bevilacqua (F), 65' [aut.] Buttaro (F)

Potenza-Giugliano 0-0

Siracusa-Salernitana 3-1

2' Di Paolo (SI), 40' Contini (SI), 45+7' Achik (SA), 49' Candiano (SI)

Trapani-Casarano 1-0

79' Stauciuc

Classifica - Catania 42, Benevento 41*, Salernitana 38, Cosenza 36*, Casertana 35*, Crotone 28*, Casarano 28, Monopoli 27*, Potenza 26, Trapani 26, Audace Cerignola 25, Atalanta U23 22, Cavese 21, Sorrento 21, Siracusa 21, Team Altamura 20*, Latina 19, Foggia 19, Giugliano 16, Picerno 15

*una partita in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Giò giocate

Juventus Next Gen-Carpi 2-0

24’ Puczka, 45’ Okoro

Pianese-Ascoli 4-2

30’ [rig.], 45’+4’ [rig.] e 81’ Bellini (P), 35’ Milanese (A), 43’ Silipo (A), 90’+1’ Sodero (P)

Pontedera-Torres 1-3

8’ e 52’ Di Stefano (T), 10’ [aut.] Cerretti (P), 19’ Faggi (P)

Forlì-Arezzo 1-2

16' Francolini (F), 55' Righetti (A), 93' Eklu (A)

Vis Pesaro-Pineto 0-2

7' Vigliotti (P), 18' Lombardi (P)

Campobasso-Ravenna 2-1

51' e 80' Gala (C), 56' [rig.] Luciani (R)

Bra-Sambenedettese 2-2

16' Eusebi (S), 27' Rottensteiner (B), 37' Candellori (S), 90'+8' Baldini (B)

Guidonia Montecelio-Perugia 1-2

39' Montevago (P), 51' Manzari (P), 87' Esempio (G)

Ternana-Livorno 2-1

11' Kerrigan (T), 58' Dubickas (T), 6' Biondi (L)

Riposa: Gubbio

Classifica: Arezzo 43, Ravenna 41, Ascoli 34, Pineto 31, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Ternana 26, Carpi 26, Campobasso 26, Pianese 26, Juventus Next Gen 24, Forlì 24, Livorno 19, Gubbio 19*, Sambenedettese 19, Perugia 18, Bra 16, Torres 14, Pontedera 14

* una gara in meno

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva