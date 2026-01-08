Fiorentina, nome nuovo per il centrocampo: piace il marziano Massolin del Modena

Nome nuovo per il mercato della Fiorentina. Come riporta Il Corriere dello Sport-Stadio i viola hanno messo nel mirino Yanis Massolin giovane centrocampista, all'occorrenza anche esterno offensivo, che sta disputando un'ottima stagione con la maglia del Modena in Serie B.

Francese classe 2002, ha un contratto con il Modena fino al 2028 e la sua volontà è quella di continuare a vestire la maglia dei canarini almeno fino al termine della stagione per continuare il suo percorso di crescita.

Nei giorni scorsi il presidente del Modena Carlo Rivetti, intervistato da DAZN aveva speso parole d'elogio per il talento francese: "Massolin è un marziano, è un giocatore incredibile. Secondo me è ancora molto acerbo, ma ha ampi margini di miglioramento. Sono molto contento che giochi, perché l’Italia non è un Paese per giovani, è un Paese per vecchi. Invece bisogna dare opportunità ai giovani, altrimenti non possono esprimersi".