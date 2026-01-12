Serie C, 21ª giornata: Salernitana-Cosenza non si sblocca. Picerno avanti al 45'

Sono appena terminati i primi tempi dei due posticipi della 21ª giornata del campionato di Serie C. Da segnalare, al 45', il momentaneo vantaggio del Picerno sul campo del Giugliano e il perdurare dello 0-0 nel big match fra Salernitana e Cosenza. Di seguito il riepilogo completo del turno:

SERIE C - 21ª GIORNATA

GIRONE C

Audace Cerignola-Potenza 4-0

21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi

Latina-Trapani 2-1

21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)

Crotone-Team Altamura 0-1

77' Curcio

Sorrento-Foggia 2-1

42' Bevilacqua (F), 45'+1 Sabbatani (S), 87' Shaw (S)

Casarano-Atalanta U23 0-1

20' Cisse

Catania-Cavese 2-0

88' Di Gennaro, 90'+2 Caturano

Monopoli-Siracusa 1-0

67' Battocchio

Casertana-Benevento 0-0

In corso

Giugliano-Picerno 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

27' Pugliese

Salernitana-Cosenza 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

GIRONE A

Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1

32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)

Giana Erminio-Renate 0-1

34' Karlsson

Vicenza-Ospitaletto 1-0

5' Cuomo

Union Brescia-Trento 2-1

20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)

Pergolettese-Lumezzane 0-2

37' Mancini, 64' Caccavo

Pro Patria-Inter U23 1-2

4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)

Alcione Milano-Cittadella 1-0

78' Ciappellano, 90' Morselli

Novara-Dolomiti Bellunesi 1-1

83' Ledonne (N), 90'+6 Saccani (D)

Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1

45'+5 Mattioli

Lecco-Triestina 1-0

43' Sipos

Classifica: Vicenza 53, Union Brescia 42, Lecco 41, Cittadella 35, Alcione Milano 33, Renate 31, Inter U23 31, Trento 30, Arzignano Valchiampo 27, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Lumezzane 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 24, Novara 23, Ospitaletto 23, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ascoli-Ternana 1-0

64' D'Uffizi

Torres-Campobasso 2-2

15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè (T)

Ravenna-Forlì 0-0

Livorno-Juventus Next Gen 1-2

7' Di Carmine (L), 12' Puczka (J), 84' Guerra (J)

Carpi-Pianese 1-1

63' Panelli (C), 87' Sodero (P)

Domenica 11 gennaio

Arezzo-Pontedera 1-0

27' aut. Biagini

Perugia-Bra 1-1

41' Lionetti (B), 92' Nepi (P)

Sambenedettese-Gubbio 0-0

Pineto-Guidonia Montecelio 3-3

8' Vigliotti (P), 13' Gagliardi (P), 31'/69'/98' rig. Zuppel (G), 43' Ienco (P)

Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 46, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 32, Vis Pesaro 27*, Campobasso 27, Guidonia Montecelio 27, Pianese 27, Juventus Next Gen 27, Carpi 27, Ternana 26, Forlì 25, Livorno 19, Gubbio 20*, Sambenedettese 20, Perugia 19, Bra 17, Torres 15, Pontedera 14

* una gara in meno

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva