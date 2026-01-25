Serie C, 23ª giornata: l'Arezzo non molla. I primi 45' sorridono ai toscani e all'Atalanta u23
Nella serata di venerdì, con i primi due match giocati, si è aperta la 23ª giornata del campionato di Serie C, che si chiuderà poi domani sera con un doppio confronto del Girone A. Alle ore 12-30, però, ha preso il via la domenica di terza serie.
In campo, il Girone B, con la capolista Arezzo che dopo i primi 45' si porta avanti sulla Juventus Next Gen, tenendo ancora a distanza l'inseguitrice Ravenna che ieri è tornata alla vittoria; nel Girone C, invece, lunch match per l'Atalanta U23, impegnata sul campo del Team Altamura, in uno scontro per le zone non nobilissime della graduatoria. Al momento la compagine bergamasca, sfruttando i minuti di recupero, si è portata in vantaggio sui pugliesi. Nel complesso, i due confronti si son chiusi con una sola rete di margine.
Di seguito, il punto della situazione:
23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026
GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Arezzo – Juventus Next Gen 1-0
20' Tavernelli
Domenica 25 gennaio
Ore 14.30 - Ascoli – Perugia
Ore 17.30 - Gubbio – Forlì
Ore 17.30 - Livorno – Vis Pesaro
Ore 17.30 - Pineto – Campobasso
Già giocate
Carpi – Ternana 0-1
79' Orellana
Torres – Bra 1-1
2' Sinani (B), 36' Sala (T)
Ravenna – Guidonia Montecelio 2-1
45'+2 Tenkorang (R), 90'+7 Sannipoli (G), 90'+11 Solini (R)
Sambenedettese – Pianese 0-2
74' Fabrizi, 90'+5 Sussi
Riposa: Pontedera
Classifica: Arezzo 49*, Ravenna 45, Ascoli 37*, Pineto 33*, Pianese 31, Campobasso 30*, Juventus Next Gen 30*, Ternana 29*, Guidonia Montecelio 28, Vis Pesaro 27**, Carpi 27, Forlì 25*, Gubbio 23**, Sambenedettese 23, Livorno 22*, Bra 21, Perugia 19*, Torres 17, Pontedera 15*
N.B. - * una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Team Altamura – Atalanta U23 0-1
45' Comi
Domenica 25 gennaio
Ore 14.30 - Casertana – Trapani
Ore 14.30 - Catania – Cosenza
Ore 14.30 - Sorrento – Salernitana
Ore 20.30 - Audace Cerignola – Monopoli
Già giocate
Giugliano – Cavese 0-0
Benevento – Siracusa 3-2
20' Di Paolo (S), 23' Tumminello (B), 43' Maita (B), 45'+2 Simonetti (B), 90'+5 Pacciardi (S)
Latina – Foggia 2-0
33' Fasan, 41' Parigi
Casarano – Picerno
4' e 26' Bianchi (P), 68' Giraudo (C), 90'+2 Leonetti (C)
Crotone – Potenza 2-0
42' Maggio, 52' Di Pasquale
Classifica: Benevento 51, Catania 48*, Salernitana 42*, Casertana 39*, Cosenza 37*, Crotone 34, Monopoli 33*, Audace Cerignola 31*, Potenza 29, Casarano 29, Latina 26, Team Altamura 26*, Atalanta U23 25*, Sorrento 24*, Trapani 22*, Cavese 22, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17
N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE A
Già giocate
Triestina – Lumezzane 2-1
72' Ferro (L), 74' Jonsson (T), 90'+3 [rig.] Kliajic (T)
Albinoleffe – Trento 1-2
47' [rig.] Fossati (T), 64' Chinetti (T), 79' Sali (A)
Union Brescia – Renate 1-2
24' Delcarro (R), 60' [rig.] Calì (R), 90'+1 Balestrero (U)
Virtus Verona – Pro Vercelli 2-2
3' Cernigoi (V), 49' e 77' Iotti (P), 84' Pagliuca (V)
Domenica 25 gennaio
Ore 14.30 - Giana Erminio – Arzignano Valchiampo
Ore 14.30 - Novara – Pro Patria
Ore 17.30 - Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi
Ore 17.30 - Pergolettese – Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 26 gennaio
Ore 20.30 - Lecco – Inter U23
Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)
Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43*, Cittadella 36, Renate 35*, Inter U23 34, Trento 34*, Alcione Milano 33, Giana Erminio 29, Lumezzane 29*, Pro Vercelli 29*, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25*, Novara 24, Virtus Verona 19*, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina 1*
N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva