Juve Stabia-Padova 3-3, le pagelle: Gabrielloni torna al gol, Varas cambia la partita

Juve Stabia-Padova 3-3, le pagelle: Gabrielloni torna al gol, Varas cambia la partitaTUTTO mercato WEB
Luca Esposito
Oggi alle 17:17Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Juve Stabia-Padova 3-3

JUVE STABIA

Confente 5,5 – Prende tre gol dopo aver vissuto un pomeriggio da incubo a Reggio Emilia. Le rassicurazioni di Abate gli permettono di scendere in campo con serenità, ma anche oggi non riesce a mantenere la porta inviolata. Forse poteva far meglio sulla rete di Capelli.

Bellich 6 – Non commette errori particolari, anzi quando può accompagna anche la fase offensiva con coraggio e buona tecnica individuale.

Giorgini 5 – Pomeriggio insolitamente e improvvisamente complicato per una delle colonne di questa squadra. Grave errore sulla rete del 3-2, mal posizionato anche sul colpo di testa di Sgarbi.

Kassama 5,5 – La sua prestazione era stata ottima: anticipi precisi fino a ridosso della linea di metà campo, due super salvataggi nei pressi della linea e tanta personalità. Ma perde Bortolussi in occasione del gol del definitivo 3-3.

Carissoni 6 – Solita spinta sulla corsia di competenza, suo l’assist per la rete di Burnete che sembrava aver chiuso i giochi.

Cacciamani 6 – Non è ancora il calciatore importantissimo che abbiamo visto nelle prime giornate di campionato, ma fa il suo e si sovrappone con i tempi giusti. Dal 70’ Ricciardi 5,5 – Avrebbe spazi da sfruttare per ripartire, appare ancora troppo timido. Chiude con un giallo per fallo sul portiere.

Leone 6 – Nel primo tempo è il calciatore che accende la luce, il solito faro di una manovra che non può prescindere dalle sue giocate. Meno intenso nella ripresa.

Mosti 6 – Cerca il gran gol con un tiro al volo dalla distanza che termina a lato di poco, situazione molto simile a quella che comportò la rete con l’Avellino. Cala alla distanza e viene sostituito. Ha il merito di conquistare un rigore. Dal 70’ Burnete 6,5 – Bello davvero il primo gol tra i professionisti, emozionante la sua esultanza sotto la Sud.

Correia 6 – Esce per un problema fisico dopo aver dato tutto come sempre. Dal 37’ Pierobon 6 – Quando c’è da impostare ci mette sempre qualità, meno bene in interdizione.

Maistro 5,5 – Resta negli spogliatoi all’intervallo dopo 48 minuti non brillantissimi. Ha una buona chance per fare 2-0, ma calcia male da buona posizione. Dal 45’ Zeroli 6,5 – Nella giornata delle “prime volte” si iscrive a referto e sigla la prima rete tra i professionisti sfruttando una collettiva dormita della difesa ospite.

Gabrielloni 6,5 – Segna una rete liberatoria, visto che la sua stagione è stata condizionata da tanti infortuni. Suo anche l’assist per il 2-0 di Zeroli. Dal 90’ Okoro sv.

Ignazio Abate 6 – La rimonta subita e il calo finale fanno capire che ha i suoi motivi quando invita l’ambiente a restare con i piedi per terra senza fare voli pindarici. I risultati sono buoni, ma nelle ultime interpretazioni calcistiche al Menti è mancata un po’ di brillantezza.

PADOVA

Sorrentino 5,5 – Poche colpe, forse nessuna, sulle tre reti subite.

Faedo 5 – Tante difficoltà in marcatura per un calciatore che non è riuscito a contenere Gabrielloni. Distratto, a volte fuori posizione, causa anche il rigore. Dal 45’ Belli 5,5 – Si fa beffare da Burnete e il voto inevitabilmente si abbassa.

Perrotta 5 – Il giallo dopo 60 secondi lo condiziona, affrontare un calciatore fisico come Gabrielloni con la spada di Damocle dell’ammonizione sulle spalle non è facile. Pomeriggio complesso. Dal 76’ Capelli 6,5 – Il suo gol permette di riaprire un match apparentemente chiuso, il fallo nel finale su Okoro è decisivo perché evita che l’attaccante si involi verso il portiere.

Sgarbi 6 – Cognome che non porta bene alla Juve Stabia, già punita da un suo omonimo nel match contro il Pescara che fu altrettanto rocambolesco. Il suo colpo di testa consente di avviare una incredibile rimonta.

Barreca 5,5 – Non la solita spinta sulla corsia di competenza, un paio di disimpegni sbagliati consentono alla Juve Stabia di ripartire con pericolosità. Non convincente.

Di Mariano 5 – Sognava un esordio diverso, forse non è ancora al top della forma. Per larghi tratti anonimo e mai realmente pericoloso. Dal 60’ Buonaiuto 6,5 – Cambia la partita con la sua qualità, dai suoi piedi nasce il gol di Sgarbi. Un fattore quando punta l’uomo.

Fusi 6 – Solito leone che combatte a tutto campo, al punto da suonare la carica ai compagni anche dopo il 3-1 che avrebbe tagliato le gambe a chiunque. Preziosissimo e generoso nel finale.

Harder 5,5 – Alterna qualche buona giocata a pause che non puoi permetterti quando affronti un avversario che fa del ritmo e dell’intensità le proprie armi migliori. Sotto la sufficienza.

Di Maggio 5 – Parte titolare un po’ a sorpresa e la sensazione è che fatichi a trovare la posizione giusta. Impalpabile. Dal 45' Lasagna 5,5 - Basta la presenza per creare apprensioni alla difesa di casa, sin lì perfetta. Ma non è impattante come in altre occasioni.

Silva 5 – Copia e incolla di quanto scritto per l’altro trequartista. Dal 65’ Varas 6,5 – Impatto da giocatore di spessore assoluto, il cross del 3-3 è semplicemente delizioso.

Bortolussi 6,5 – Per larghi tratti della partita era stato ben contenuto, ma il movimento con cui brucia sul tempo Kassama è davvero da grande centravanti. Nono centro stagionale, tanta roba.

Roberto Andreoletti 6 – Reazione da grande squadra, e non è la prima volta. Il gol del 3-1 poteva tramortire una squadra reduce da tre ko di fila, invece fa 3-3 e invita i suoi a gettarsi in avanti per provare a vincerla. Cambi azzeccati o formazione iniziale sbagliata?

