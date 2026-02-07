Napoli, Conte: "De Rossi è un predestinato. Voglio una reazione anche per Di Lorenzo"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "Il Genoa in casa ha ritrovato tanto entusiasmo e siamo a conoscenza delle difficoltà che troveremo. Cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto, recuperiamo solo Rrahmani perdendone uno fondamentale per quello che rappresenta. Voglio vedere una reazione da parte della squadra anche per questo, dalle difficoltà dobbiamo trovare delle risposte".

Quanti minuti ha Lukaku?

"Sta procedendo per il recupero. Voi sapete quanto è mancato e sta mancando, ha avuto un grave infortunio, ha bisogno di ritrovare ritmo e intensità. Bisogna dargli i tempi giusti e non posso forzare la mano perchè sono situazioni che il giocatore deve sentire. Speriamo possa essere di più disponibile, anche insieme a Hojlund nei tre davanti. Non è ancora il Lukaku che conosciamo".

De Rossi lo ha definito "mostro sacro", vuoi rispondere?

"Per me De Rossi è un predestinato. Ho avuto il piacere di allenarlo ai tempi della Nazionale, ha il papà che fa l'allenatore e farà sicuramente una grande carriera. I calciatori sono gli unici attendibili nel dare un giudizio su qualcuno".