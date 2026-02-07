L'incantesimo della Laguna. Il Venezia vola con l'ottava vittoria consecutiva

Otto vittorie consecutive per il Venezia di Giovanni Stroppa. Quella di oggi, però, vale doppio. Perché conquistata in casa della rivale diretta per il primo posto. Quel Frosinone rimasto in vetta alla gradutoria di Serie B per tante settimane e che oggi si trova addirittura quattro punti indietro.

Oggettivamente, però, il rendimento del lagunari è in questo lasso di tempo è stato praticamente impossibile da eguagliare. Le otto vittorie consecutive sono, infatti, solo la copertina di quanto fatto da Busio e soci. All'interno di quei otto match ci sono anche 21 gol fatti e solo 8 subiti.

Numeri da capogiro che martedì avranno subito modo di essere confermati o smentiti. In programma c'è il turno infrasettimanale con un Modena alla ricerca di se stesso che farà di tutto per spezzare l'incantesimo che si è creato in Laguna.