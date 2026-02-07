Yildiz rinnova con la Juve, Roma in emergenza, Sarri punta su Romagnoli: le top news delle 18

Era nell’aria, ora è ufficiale. Kenan Yildiz ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 2030. L’annuncio è arrivato in modo inaspettato, direttamente dalla voce del giocatore, comparso a sorpresa in una conferenza stampa inizialmente prevista per Luciano Spalletti, con in platea anche i genitori dell’attaccante turco. A ufficializzare l’accordo è stato l’amministratore delegato bianconero Damien Comolli, alla sua prima uscita pubblica in italiano: "Scusate se farò qualche errore, ma è una cosa troppo importante per non comunicarla nella vostra lingua. Oggi siamo davvero tutti troppo contenti di poter annunciare il rinnovo di Kenan fino al 2030".

Intanto, a Trigoria, allenamento mattutino per la Roma di Gian Piero Gasperini in vista della sfida di lunedì contro il Cagliari, valida per il 24° turno di Serie A. Si sono allenati a parte sette giocatori: Dovbyk, Dybala, Ferguson, Koné, El Shaarawy, Hermoso e Vaz. Il programma prevede per domani una seduta pomeridiana, mentre la conferenza stampa del tecnico è fissata alle 13.30.

Sul fronte Lazio, la vicenda di mercato legata ad Alessio Romagnoli non avrà ripercussioni sulla sua titolarità. A chiarirlo è stato Maurizio Sarri alla vigilia della gara con la Juventus: "Sta bene e si è allenato bene, per me non cambia nulla". Proprio Spalletti, parlando del rinnovo di Yildiz, ha ribadito l’importanza della scelta per il futuro bianconero, soffermandosi poi con calma e realismo anche sul proprio contratto in scadenza, senza fretta né pressioni, con l’obiettivo prioritario di preparare al meglio le partite che restano.